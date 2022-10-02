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Дайвери знайшли останній німецький підводний човен, що затонув у Першу світову

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Дайвери знайшли останній німецький підводний човен, що затонув у Першу світову

Фото: Associated Press

Німецький підводний човен часів Першої світової війни виявили за 100 років після того, як він затонув неподалік узбережжя штату Віргінія.

У вересні дослідник і дайвер Ерік Петкович за 65 км від берега знайшов місце аварії субмарини з позначенням U-111.

Про це повідомляє National Geographic.

Раніше вважалося, що підводний човен U-111, який ВМС США потопили 1922 року, перебуває на глибині близько 500 метрів, проте дайвер знайшов його на глибині 120 метрів.

Це був останній із затонулих німецьких підводних човнів, чиє місцеперебування залишалося невідомим. Раніше вважалося, що цей підводний човен перебуває на занадто великій глибині, щоб його локацію можна було відстежити.

Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.

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