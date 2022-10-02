Дайвери знайшли останній німецький підводний човен, що затонув у Першу світову

Німецький підводний човен часів Першої світової війни виявили за 100 років після того, як він затонув неподалік узбережжя штату Віргінія.

У вересні дослідник і дайвер Ерік Петкович за 65 км від берега знайшов місце аварії субмарини з позначенням U-111.

Про це повідомляє National Geographic.

Раніше вважалося, що підводний човен U-111, який ВМС США потопили 1922 року, перебуває на глибині близько 500 метрів, проте дайвер знайшов його на глибині 120 метрів.

Це був останній із затонулих німецьких підводних човнів, чиє місцеперебування залишалося невідомим. Раніше вважалося, що цей підводний човен перебуває на занадто великій глибині, щоб його локацію можна було відстежити.

Раніше стало відомо, що у Філіппінському морі виявили американський військовий корабель, який затонув на рекордній глибині - 6895 метрів.

Новини світу: дайвери з Данії за 5 років витягли з моря купу різного сміття

Читайте також: