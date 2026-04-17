Дайвери знайшли піратський корабель, що тероризував Європу сотні років тому

Дайвери випадково знайшли піратський корабель / © miljko - Getty Images

Реклама

Під час пошуків англійського лінкора в Середземному морі дослідники несподівано натрапили на озброєне до зубів судно алжирських піратів. Знахідка розкриває моторошні деталі морського промислу, що тримав у страху цілі держави.

Про це пише Popular Mechanics.

Ще кілька десятиліть тому дайвери натрапили на піратський корабель XVIII століття у водах між Марокко та Іспанією. Судно, оснащене значною кількістю зброї, нині спочиває на дні як приклад морської діяльності, що понад століття тримала в страху узбережжя Африки. Цей корабель, відомий як берберійський корсар, був «першим алжирським корсаром, знайденим у самому серці Барбарійського узбережжя», розповів археолог і дослідник відкриття Шон Кінгслі.

Реклама

Берберійські корсари — це назва як самих суден, так і їхніх екіпажів — були приватними каперами, що діяли від імені різних держав Північної Африки. Попри те, що їх часто називають піратами, вони фактично контролювали Середземне море від XVII до початку XIX століття, поки не втратили вплив після Другої берберійської війни.

«Менш відомі, ніж пірати Карибського моря, корсари Алжиру почали займатися піратством значно раніше і перетворили це на набагато масштабніший бізнес. Якщо Чорна Борода і його команда наганяли страх на окремі кораблі, то берберійські пірати тероризували цілі держави», — зазначив Кінгслі.

Деталі про берберійського корсар

Ймовірно, навіть така потужна сила не змогла протистояти стихії — найімовірнішою причиною загибелі судна вважають раптовий шторм. Самі уламки виявили 2005 року спеціалісти компанії Odyssey Marine Exploration (OME), яка базується у Флориді. Тоді вони шукали англійський військовий корабель HMS Sussex із 80 гарматами, що затонув 1694 року, але натомість натрапили на корсар.

Для дослідження знахідки команда використала дистанційно керований апарат. З’ясувалося, що судно мало чотири великі гармати, 10 поворотних гармат і численні мушкети, призначені для екіпажу із приблизно 20 піратів.

Реклама

Серед уламків також виявили кухонний посуд із Алжиру — колишнього центру берберійських корсарів. Це наштовхнуло дослідників на припущення, що корабель міг маскуватися під торговельне судно. Ймовірно, він прямував до узбережжя Іспанії з метою нападу на поселення, коли й затонув.

Час експлуатації судна вдалося приблизно визначити завдяки знайденим артефактам. «Найточніше датування дають скляні пляшки, які були виготовлені не пізніше 1740 — 1760 років. Отже, корабель не міг бути пізнішим за 1760 рік», — пояснив Кінгслі.

Інші предмети — серед них європейська підзорна труба, кераміка та миски — також підтверджують цей часовий проміжок. Водночас точний рік побудови судна або тривалість його служби залишаються невідомими.

Частина уламків добре збереглася, особливо нижня третина корпусу, яка протягом століть залишалася недоторканною для дайверів і рибальських суден. Натомість верхні частини корабля були знищені корабельними червами — своєрідними «термітами моря».

Реклама

Попри втрати, дослідники задоволені отриманими результатами. Знахідка дозволяє краще зрозуміти, якими були морські простори XVII століття.

«Загроза з боку алжирських корсарів була щоденним жахом для Заходу. Цей корабель, знайдений у глибоких водах, є цінним відлунням одного з найбільших морських жахів західного Середземномор’я», — зазначив директор Seascape Artifact Exhibits Inc. Грег Стемм.

До слова, на дні швейцарського озера Невшатель археологи виявили понад тисячу давньоримських артефактів, які понад рік тримали в секреті задля безпеки. Вантажне судно, що затонуло близько 2000 років тому, перевозило партію кухонного начиння місцевого виробництва до римського табору під охороною військових. Серед унікальних знахідок — гладіаторські мечі, кинджал, спорядження легіонерів та безліч керамічного посуду.