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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
359
Час на прочитання
2 хв

Де Мойсей отримав 10 заповідей: з’явилася нова теорія

Дедалі більше науковців вважають, що Мойсей міг отримати 10 заповідей не на горі Синай у Єгипті, а на вершині Джабаль аль-Лавз у Саудівській Аравії.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Мойсей отримує 10 заповідей Божих

Мойсей отримує 10 заповідей Божих / © Pixabay

Вчені знову звернули увагу на гору Джабаль аль-Лавз у Саудівській Аравії — саме її дедалі частіше називають потенційним місцем, де Мойсей отримав 10 заповідей Божих, згідно з Біблією. Дослідник Джоел Річардсон переконаний: ця віддалена вершина більше відповідає біблійним описам, ніж традиційна локація на Синайському півострові в Єгипті.

Про це повідомляє Mail Online.

На думку Річардсона, дворівнева структура гори Джабаль аль-Лавз, її плато та розколота скеля поблизу нагадують сцени з Книги Вихід. Річардсон також вказує на сухе русло річки неподалік, що збігається з біблійними згадками про воду, яку Мойсей добув ударом по каменю.

1984 року біля гори знайшли 12 кам’яних стовпів — можливу алюзію на дванадцять колін Ізраїлю. На схилах також виявлено петрогліфи з коровами та постатями, що нагадують сцени поклоніння золотому тельцю.

Втім, більшість науковців залишаються прихильниками традиційної версії, згідно з якою біблійна гора Синай — це Джебель-Муса в Єгипті. Цю думку підтримує і довга історія паломництва до монастиря Святої Катерини, розташованого біля її підніжжя.

Річардсон визнає: хоча Джабаль аль-Лавз має низку ознак, що збігаються з біблійним текстом, ці збіги можуть бути випадковими. Поки жодна з версій не отримала остаточного підтвердження, пошуки гори Синай тривають, залишаючи місце для нових відкриттів і дебатів.

Нагадаємо, раніше вчені розкрили, як Мойсей справді міг «розділити» Червоне море 3500 років тому. Дослідники кажуть, що цей вчинок міг і не потребувати божественного втручання.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що американське ЦРУ під час таємного експерименту у 1980-х роках встановило місце розташування Ковчегу Заповіту. Мойсей помістив туди 10 заповідей Божих.

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Дата публікації
Кількість переглядів
359
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