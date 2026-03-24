Де можуть бути іншопланетяни: вчені назвали планети, які схожі на Землю

Вчені визначили десятки екзопланет, які можуть мати умови, придатні для життя. Серед них — 45 світів, подібних до Землі, частина з яких розташована відносно близько за космічними мірками.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Дослідження провели фахівці Інституту Карла Сагана при Корнельському університеті. Вони проаналізували понад 6000 відомих екзопланет і відібрали ті, що перебувають у так званій «зоні життя» — на оптимальній відстані від своїх зірок, де температура дозволяє існування рідкої води.

Саме наявність води вважається ключовою умовою для виникнення життя. Тому такі планети привертають особливу увагу науковців, які намагаються з’ясувати, чи може життя бути поширеним явищем у Всесвіті.

У межах роботи дослідники визначили 45 потенційно придатних для життя планет, а також ще 24 — у більш вузькій тривимірній зоні життя. Серед них є вже відомі об’єкти, зокрема Proxima Centauri b, TRAPPIST-1f і Kepler-186f, а також менш досліджені, як-от TOI-715 b.

Особливу увагу вчені звертають на систему TRAPPIST-1. Чотири її планети — d, e, f та g — розташовані приблизно за 40 світлових років від Землі, що робить їх одними з найближчих перспективних об’єктів для досліджень.

Попри це, за нинішнього рівня технологій подорож до цієї системи тривала б сотні тисяч років. Водночас у майбутньому цей термін може скоротитися до кількох століть завдяки новим типам двигунів, зокрема ядерним імпульсним.

Дослідники також виділили планети, які отримують від своїх зірок енергію, подібну до тієї, яку Земля отримує від Сонця. Серед них — TRAPPIST-1e, Kepler-442 b, Proxima Centauri b, GJ 1002 b та інші.

Для подальшого вивчення цих світів науковці можуть використовувати сучасні інструменти, зокрема космічний телескоп Джеймса Вебба, майбутній телескоп імені Ненсі Грейс Роман та Надзвичайно великий телескоп.

Водночас пошуки позаземного життя тривають і ближче до Землі. Науковці вважають перспективними об’єктами супутники Сатурна й Юпітера. Зокрема, Енцелад із підповерхневими океанами та водяними викидами, а також Титан, який має складну атмосферу, розглядаються як потенційні місця існування життя.

