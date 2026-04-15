Де на Землі найнижча гравітація: вчені знайшли точку, де людина важить на 1% менше

Земля не є ідеальною сферою, а її маса розподілена нерівномірно. Це призводить до того, що сила тяжіння в різних куточках планети відчутно варіюється. Дослідники ідентифікували точку на поверхні планети, де ви важитимете трохи менше, ніж будь-де інде — і це не на вершині найвищої гори світу.

Традиційно вважається, що гравітація найслабша на екваторі через відцентрову силу, викликану обертанням Землі, і найбільшу відстань від центру планети. Проте локальні вимірювання показують зовсім іншу картину. Найнижчий показник прискорення вільного падіння зафіксовано на вершині гори Уаскаран у перуанських Андах.

Там прискорення становить приблизно 9,7639 м/с², водночас на полюсах цей показник сягає 9,8337 м/с². На практиці це означає, що людина вагою 100 кг на горі Уаскаран технічно «втратить» близько 1% своєї ваги порівняно з перебуванням на березі Арктики.

Чому так відбувається

Науковці пояснюють: гравітація залежить від трьох основних факторів — широти (через обертання планети), висоти над рівнем моря і щільності земної кори під вашими ногами. У разі з Андами поєднання великої висоти та менш щільних порід у надрах створює унікальну аномалію.

«Завдяки поєднанню супутникових даних GOCE та топографічних карт високої роздільної здатності ми тепер бачимо гравітаційне поле Землі в таких деталях, які раніше були недоступні. Гора Уаскаран виділяється тому, що вона розташована близько до екватора, але водночас піднімається високо в розріджену атмосферу», — зазначив провідний фахівець у галузі геодезії Крістіан Гірт.

Такі аномалії — не просто цифри для науковців. Вони допомагають зрозуміти складні процеси всередині планети: як саме рухаються тектонічні плити та як змінюється рівень Світового океану. Гравітаційні «ями» й «горби» на мапі Землі вказують на приховані структури в мантії, які формували наш світ протягом мільйонів років.

Наразі вчені продовжують аналізувати дані експерименту GRACE від NASA, щоб глибше зрозуміти, як нерівномірність гравітаційного поля впливає на клімат і геологічну стабільність різних регіонів. Наразі гора Уаскаран залишається лідером у рейтингу місць, де земне тяжіння «відпускає» нас найбільше.

Нагадаємо, нове дослідження показало, що темпи глобального потепління могли прискоритися від середини 2010-х років.

За даними аналізу кількох температурних баз, за останнє десятиліття температура зростала приблизно на 0,35°C за десятиліття, тоді як раніше — близько 0,20°C. Науковці зазначають, що такого швидкого потепління не фіксували від початку спостережень.

Попри це перевищення порогу 1,5°C в окремі роки ще не означає порушення кліматичних цілей, однак за нинішніх темпів це може статися вже до 2030 року. Причини прискорення остаточно не визначені, але подальша ситуація залежить від скорочення викидів парникових газів.