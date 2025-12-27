Де насправді ховається 90% матерії Всесвіту: сенсаційне дослідження

Астрономи нарешті виявили відсутню матерію Всесвіту / © NASA

Десятиліття тому астрономи підрахували, що звичайна матерія (з неї складається все, що ми бачимо на Землі та в космосі), яка не є темною матерією, становить лише 10% маси Всесвіту. Але вчені не знали, де перебуває більша частина цієї матерії.

Про це пише Space.

Теорія Великого вибуху стверджує, що близько 5% вмісту Всесвіту складається зі звичайної, або баріонної, матерії — атомів з протонів, нейтронів і електронів.Зірки, як з’ясувалося, містять лише близько 0,5% усієї матерії Всесвіту.

Найімовірнішим «сховищем» виявився темний простір між галактиками. Попри уявлення про вакуум, міжгалактичне середовище заповнене надзвичайно розрідженим, але дуже гарячим газом. Він утворює ниткоподібну структуру, відому як космічна павутина.

Астрономи вперше використали таємничі, але потужні енергетичні вибухи, відомі як швидкі радіосплески, щоб виявити відсутню звичайну матерію Всесвіту. Більша частина звичайної матерії була занадто темною, щоб її можна було побачити, тому швидкі радіосплески забезпечили потрібний світловий фон.

Швидкі радіосплески являють собою потужні викиди випромінювання та енергії, видимі в радіодіапазоні. Хоча вони існують лише мілісекунди, але за цей короткий час вони випускають стільки ж енергії, скільки Сонце за 30 років.

Астрономи з’ясували, що приблизно 90% звичайної матерії Всесвіту ховається в просторі між галактиками. Решта 10% звичайної матерії зосереджені всередині галактик, набуваючи форми зірок і холодного галактичного газу.

