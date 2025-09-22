Де розташовувався Едемський сад: дивовижні підказки про місцезнаходження біблійного раю

Археологи вважають, що рай на землі не метафора, а загублене місце

Протягом століть Едемський сад перебував на розмитій межі між міфом і реальністю. Проте останні розробки в археологічній теорії та технологіях дистанційного зондування знову розпалили давнє питання: чи існував Едем насправді, і якщо так, то де?

Про це пише The Daily Galaxy.

Нові супутникові дослідження, геопросторове картографування та переосмислення біблійної географії дозволили вченим припустити, що біблійний рай може знаходитись під Перською затокою.

Біблійні підказки та втрачені річки

Згідно з Книгою Буття 2:10–14, Едемський сад живився однією річкою, що розділялася на чотири: Тигр, Євфрат, Пішон і Гіхон. Дві з них — Тигр і Євфрат — існують і досі, протікаючи через Туреччину, Сирію та Ірак. Дві інші, однак, залишаються не ідентифікованими.

Біблійний археолог Джеймс Зауер припустив, що невловимий Пішон може відповідати Ваді аль-Батіну — нині висохлій річковій системі, що простягається від західної Саудівської Аравії до узбережжя Кувейту. Ця теорія підтверджена супутниковими знімками НАСА, які виявили колись активні русла річок, приховані під пустельними пісками. Тим часом Гіхон пов’язують з іранською річкою Карун.

Гіпотеза про затоплений рай

Одна з найцікавіших недавніх теорій пов’язує пошуки Едему зі зміною клімату наприкінці останнього льодовикового періоду. Археолог Юріс Зарінс припускає, що танення льодовиків значно підняло рівень моря, затопивши колись пишний басейн, який зараз похований під Перською затокою.

Використовуючи супутникове радарне фільмування, Зарінс ідентифікував русла річок, які колись текли через центральну та південну Аравію до затоки. Якщо ця теорія вірна, Едем міг розташовуватись у стратегічній точці, де колись сходилися чотири річки, а тепер це місце приховане під шарами солоної води та осаду.

Символічний рай чи загублене місце

Для багатьох сучасних теологів Едемський сад є не географічним місцем, а символічним наративом. Такі вчені, як Франческа Ставракопулу та Марк Лойхтер, стверджують, що Едем уявлявся як ідеалізований світ, що відбиває теми невинності, вигнання та моральної відповідальності.

«Едемський сад — це міфічний ландшафт, створений із колективної пам’яті регіону, а не одна точка GPS», — заявив Марк Лойхтер, професор Університету Темпля.

На думку істориків, розповідь про Едем могла бути натхненна надзвичайною родючістю південної Месопотамії — особливо боліт поблизу Басри в сучасному Іраку. Ці землі, сформовані злиттям Тигра та Євфрату, були домівкою для розвинених суспільств та легендарних садів. Таким чином, Едемський сад може бути не єдиним місцем, а поетичним віддзеркаленням цілого світу, що колись процвітав між річками.

Нагадаємо, у Єрусалимі виявили монументальну давню споруду — купальню Сілоам, згадану в Євангелії. Вчені вважають, що саме тут сталося біблійне диво, коли Ісус зцілив сліпого жебрака.