Де закінчується Сонце: вчені вперше визначили точну межу

Учені вперше створили детальні мапи зовнішнього краю сонячної атмосфери — рухомої межі, де сонячний матеріал остаточно залишає Сонце.

Про це пише Space.

Йдеться про поверхню Альвена — межу, за якою сонячний вітер виривається з магнітного впливу Сонця і безповоротно прямує в міжпланетний простір. Нові мапи показують, що ця межа стає більшою, грубішою та нерівною в періоди підвищеної сонячної активності.

«Раніше ми могли лише оцінити межі Сонця здалеку, не маючи можливості перевірити, чи отримали ми правильну відповідь. Але тепер у нас є точна мапа, яку ми можемо використовувати для навігації по ній під час її вивчення», — сказав провідний автор дослідження, опублікованого в журналі The Astrophysical Journal Letters, Сем Бедман з Центру астрофізики Гарвардського та Смітсонівського інститутів.

Точне розуміння цієї межі має ключове значення для пояснення фундаментальних питань фізики Сонця, зокрема аномального нагрівання корони. Воно також критично важливе для прогнозування космічної погоди та захисту супутників, енергосистем і астронавтів від сонячних бур.

Нагадаємо, сонячний зонд Parker Solar Probe вперше зафіксував у деталях, як частина магнітного матеріалу після потужного викиду знову падає назад на Сонце. Нові дані отримали під час рекордного зближення апарата із зіркою у грудні 2024 року.