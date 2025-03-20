Де живуть найбільші павуки у світі: більшість людей ніколи не зможе туди дістатися

Явище глибоководного гігантизму дозволило деяким видам морських павуків зрости до розмірів великої тарілки. Але побачити цих монстрів дайверам-туристам не вдасться, оскільки вони мешкають лише на дні субантарктичного моря.

Дослідники з Інституту океану імені Шмідта сфотографували приголомшливого морського павука, розміром з велику обідню тарілку, що повзає морським днем біля Південних Сандвічевих островів. Це один із найвіддаленіших районів світу, який є архіпелагом вулканічного походження неподалік від Антарктиди.

Про це пише Live Science.

Морські павуки, або пікногоніди – це далекі родичі наземних павуків. Розмах їхніх ніг може досягати 60 см, що вдвічі більше, ніж у найбільших наземних представників павукоподібних.

"У нашому світовому океані відомо близько 1500 видів, і вони варіюються за розміром від нескінченно малих до досить великих, щоб змагатися з обідньою тарілкою або сервірувальним блюдом середнього розміру. Вони численні і особливо великі в полярних регіонах через глибоководний гігантизм. Величезний тиск і низькі температури, які є перешкодою для людей, дозволяють деяким тваринам мати дуже повільний метаболізм і досягати гігантських розмірів", – написали представники Інституту океану на своїй сторінці у Facebook.

Павука, зображення якого показали дослідники, було зафільмовано на глибині 2104 метри.

"Плавучість океанського життя означає, що їм не потрібно боротися з гравітацією, і саме це дозволяє багатьом із них виростати до таких величезних розмірів, не руйнуючись під власною вагою", – пояснив режисер фільмів про дику природу Лео Річардсон.

Глибоководний гігантизм особливо поширений ближче до полюсів, тобто в районах із холоднішою водою. За словами дослідників, поблизу Антарктиди трапляється особливо багато морських павуків-гігантів.

Нагадаємо, біологи розповіли про найбільшу наземну тварину Антарктиди, яка замерзає, щоб вижити. Йдеться про 6-міліметрову безкрилу комаху Belgica antarctica, також відому як антарктичний мокрець.

Читайте також: