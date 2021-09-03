Українсько-американська компанія запустила на орбіту власну ракету, але через 2,5 хвилини її підірвали

Старт відбувся з бази космічних сил США у Каліфорнії.
Дебют у космосі. Українсько-американська компанія "Firefly Aerospace" запустила на орбіту власну ракету.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.
Старт відбувся з бази американських космічних сил у Каліфорнії. Його переносили на годину через несприятливі умови. Та врешті ракета "Альфа" таки полетіла у космос.
Однак, після 2,5 хв. польоту на ракеті сталася аномалія, через яку місію було перервано. Зазначається, що у ракети могла виникнути проблема з двигунами. Саме через цю аномалію військовими, які спостерігали за польотом ракети, було ухвалено рішення про її знищення. "Альфу" дистанційно підірвали з землі.
Firefly Aerospace (Файрфлай Аероспейс) - приватна аерокосмічна компанія. Вона розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Компанію заснували американці, але 4 роки тому її придбав український підприємець Максим Поляков. Основне виробництво космічних апаратів зосереджено у штаті Техас, але частково обладнання роблять і в Україні.