Українсько-американська компанія запустила на орбіту власну ракету, але через 2,5 хвилини її підірвали

Українсько-американська компанія запустила на орбіту власну ракету, але через 2,5 хвилини її підірвали

Старт відбувся з бази космічних сил США у Каліфорнії.

Дебют у космосі. Українсько-американська компанія "Firefly Aerospace" запустила на орбіту власну ракету.

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Про це розповіли у ТСН.Ранок 3 вересня.

Старт відбувся з бази американських космічних сил у Каліфорнії. Його переносили на годину через несприятливі умови. Та врешті ракета "Альфа" таки полетіла у космос.

Однак, після 2,5 хв. польоту на ракеті сталася аномалія, через яку місію було перервано. Зазначається, що у ракети могла виникнути проблема з двигунами. Саме через цю аномалію військовими, які спостерігали за польотом ракети, було ухвалено рішення про її знищення. "Альфу" дистанційно підірвали з землі.

Firefly Aerospace (Файрфлай Аероспейс) - приватна аерокосмічна компанія. Вона розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. Компанію заснували американці, але 4 роки тому її придбав український підприємець Максим Поляков. Основне виробництво космічних апаратів зосереджено у штаті Техас, але частково обладнання роблять і в Україні.

Новини світу: українсько-американська компанія запустила на орбіту власну ракету

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