Деякі давньоримські легіонери були справжніми велетнями: археологи здивували знахідкою

У римських легіонах служили справжні велеті

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Археологи у Великій Британії виявили надзвичайно великий шкіряний черевик, якому близько 2000 років, що належав солдатові Римської імперії. Ця унікальна знахідка, виявлена на місці римського форту Магна у північній Англії, проливає світло на будову римського взуття та несподівані розміри ніг римських легіонерів.

Як повідомляє Live Science, виявлений артефакт викликав значний інтерес серед дослідників.

Несподівана знахідка у захисному рові

Черевик був знайдений під час розкопок на дні так званого «переламувального рову» — оборонної траншеї, що служила пасткою для ворожих солдатів, змушуючи їх втрачати рівновагу та ламати щиколотки. Форт Магна, також відомий як Карворан, є частиною укріплень уздовж Валу Адріана, збудованого близько 122 року нашої ери для позначення північного кордону Римської імперії.

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Завдяки безкисневому середовищу, в якому черевик перебував протягом століть, він, як і інші знайдені там шкіряні вироби, зберігся у чудовому стані. Старший археолог проєкту «Магна» Рейчел Фрейм зазначила, що такі знахідки є надзвичайно перспективними для майбутніх досліджень.

Черевик розміром з сучасний 48-й

Розмір знайденої підошви вразив археологів: її довжина становить 32 сантиметри, що відповідає приблизно 48-му українському розміру взуття. Така величина є незвичною для римських солдатів того часу, що викликає запитання про інші фізичні характеристики власника.

Черевик виготовлений з кількох шарів шкіри, скріплених ремінцями, швами та металевими цвяхами (гобнейлами) на підошві. Ця будова дає дослідникам цінну інформацію про методи виробництва римського взуття, його міцність та функціональність в умовах військової служби.

«Взуття — це настільки особистий предмет; він дійсно дозволяє відчути зв’язок з людьми, які колись жили у форті», — зазначили археологи.

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Нові відкриття та погляд на повсякденне життя римлян

Цей черевик, разом з іншими шкіряними фрагментами, які були знайдені під час розкопок, тепер відправлять до фахівця зі шкіряних виробів для подальшого вивчення. Дослідники сподіваються дізнатися більше про те, хто міг носити це величезне взуття та який був повсякденний побут мешканців форту Магна.

Розкопки тривають, і археологи планують розширити територію дослідження, зокрема, всередині форту, щоб знайти дерев’яні споруди. Кожна така знахідка дозволяє відновити фрагменти історії та краще зрозуміти життя людей часів Римської імперії.

Нагадаємо, під час розчищення руїн у місті Мааррет-ен-Нуман у Сирії підрядник знайшов підземний гробничий комплекс візантійської доби з висіченим хрестом. Підземну гробницю, якій, ймовірно, понад 1500 років, вже назвали археологічною сенсацією.