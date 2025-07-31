Деякі органи старіють швидше за інші: вчені з’ясували, з чого все починається

Старіння / © pixabay.com

Реклама

Вчені з кількох наукових центрів США провели масштабне дослідження, яке довело: процес старіння людини відбувається не одночасно у всьому тілі.

Про це повідомило видання Popular Mechanics.

Вчені з’ясували, що процес старіння не є рівномірним — різні органи починають старішати у різному віці, а сам процес прискорюється у певні періоди життя.

Реклама

У межах дослідження було проаналізовано зразки тканин 76 осіб віком від 14 до 68 років, які померли внаслідок черепно-мозкових травм. На основі цих зразків вчені визначили, що старіння тканин відбувається з різною швидкістю. Зокрема, наднирники — органи, що виробляють гормони, — виявили ознаки старіння вже у віці близько 30 років. У той час як кровоносні судини починають старішати значно швидше після досягнення людиною 50-річного віку.

Одним із головних критеріїв аналізу стали зміни в рівні 48 білків, які пов’язані з розвитком різних захворювань. Дослідники зафіксували, що концентрація цих білків починає зростати у віці близько 50 років. Також спостерігалися суттєві зміни рівня білків у віці 45 і 55 років. Особливо виражені зміни зафіксовано в тканинах аорти — найбільшої артерії організму. Це дозволило вченим припустити, що судини можуть відігравати роль у поширенні молекул, які впливають на процес старіння в усьому тілі.

Результати також узгоджуються з попередніми висновками, зокрема з дослідженням завдяки, якому було виявлено, що старіння у людини має два помітні піки прискорення — у 44 і 60 років. Науковці вважають, що гормональні та метаболічні зміни можуть бути основними рушіями цих процесів.

Нагадаємо, раніше команда вчених оголосила про розробку нових препаратів, які потенційно можуть впливати на ключовий механізм клітинної загибелі — некроз — і тим самим відкрити шлях до уповільнення вікових захворювань і навіть самого процесу старіння.

Реклама