Дельфіни з віком стають вибагливішими до компанії / © pixabay.com

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Дельфіни, як і люди, з роками можуть ставати вибагливішими до свого оточення. У молодості вони частіше тримаються у великих групах, а в пізнішому віці коло їхнього спілкування зазвичай звужується. Водночас дослідники помітили, що тварини, які з віком зберігають або навіть збільшують товариськість і стають передбачуванішими у виборі компанії, мають більше шансів прожити довше.

Результати дослідження опублікували у науковому журналі PLOS Biology.

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Як змінюється коло спілкування дельфінів

Науковці проаналізували дані 40-річних спостережень за індо-тихоокеанськими афалінами, які мешкають у затоці Шарк-Бей біля узбережжя Австралії. До дослідження увійшли 457 дельфінів — 228 самців і 229 самок. Загалом учені опрацювали майже 65 тисяч спостережень, зібраних у період від 1988-го до 2025 року.

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Дослідники відстежували, скільки інших дельфінів зазвичай перебували поруч із кожною твариною, і як цей показник змінювався протягом її життя. Виявилося, що середній розмір груп спочатку збільшувався, досягав піку, а згодом зменшувався. Така закономірність була помітнішою у самців, які загалом трималися більшими компаніями, ніж самки.

Але це не означає, що всі старші дельфіни обов’язково стають одинаками. Особини помітно відрізнялися одна від одної: деякі продовжували збільшувати коло спілкування навіть у старшому віці. А ті, у кого розмір груп починав скорочуватися раніше, зазвичай раніше зникали зі спостережень дослідників.

Чому товариські дельфіни можуть жити довше

На думку авторів роботи, у молодому віці спілкування з великою кількістю родичів допомагає дельфінам отримувати важливу інформацію, навчатися та освоювати навколишній світ. Згодом тварини накопичують досвід, краще орієнтуються у звичних місцях і мають сформовані стратегії пошуку їжі. Тому потреба постійно взаємодіяти з великою кількістю інших особин може зменшуватися.

Натомість дедалі важливішими стають усталені зв’язки. Дельфіни можуть частіше обирати знайомих партнерів, родичів або тварин, з якими їх пов’язують тривалі соціальні стосунки. Подібна вибірковість із віком спостерігається і в людей, які нерідко віддають перевагу невеликому колу близьких знайомих замість широкого спілкування.

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Але є ще одна цікава закономірність. У міру дорослішання дельфіни загалом стають передбачуванішими у своїй соціальній поведінці: розмір груп, у яких вони тримаються, менше коливається. Причому ця тенденція була виразнішою у тварин, які прожили довше.

Особини, які з віком залишалися товариськими або ставали ще товариськішими, водночас демонстрували більшу передбачуваність і мали зв’язок із довшою тривалістю життя. Вчені припускають, що це може свідчити про розвиток соціальної компетентності — здатності використовувати попередній досвід, обирати відповідне оточення та підтримувати корисні зв’язки.

Втім дослідження виявило саме зв’язок між соціальною поведінкою та довголіттям, але не довело, що товариськість безпосередньо подовжує життя. На скорочення груп у старшому віці можуть впливати також погіршення фізичного стану, втрата давніх партнерів і природна смертність інших дельфінів.

Соціальні зв’язки тварин — останні тварини

Соціальне життя дельфінів може бути значно складнішим, ніж просто спільне плавання та полювання. У листопаді словенський марафонський плавець Мартін Штрел розповів, що під час небезпечного запливу Амазонкою його оточили агресивні тупорилі акули. Тоді спортсмен покликав дельфінів, і, за його словами, ті припливли та вступили в сутичку з хижаками. Цей епізод не був зафіксований на відео, однак історія знову привернула увагу до незвичайної поведінки морських ссавців та їхньої здатності реагувати на взаємодію з людиною.

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Водночас для дельфінів спілкування — не просто частина соціального життя, а й важливий інструмент виживання. Вони покладаються на звукові сигнали під час орієнтування та взаємодії з іншими особинами, тому людська діяльність може серйозно їм заважати. Метааналіз 214 експериментальних досліджень показав, що шумове забруднення змінює принаймні одну фізіологічну або поведінкову характеристику у 80% досліджених видів. Зокрема, шум суден заважає комунікації китів і дельфінів, а морські ссавці намагаються уникати галасливих узбереж.

Складні соціальні зв’язки виявили й у наших найближчих родичів — шимпанзе. Біологи понад 800 годин спостерігали за 26 тваринами в заповіднику в Уганді та з’ясували, що шимпанзе рідше забирають їжу в тих, із ким мають близькі стосунки. Якщо їжу крали у друзів, це відбувалося у 61% випадків, тоді як у випадках із тваринами, які не мали близьких зв’язків, — у 70%. Дослідники припускають, що такі взаємні очікування та особливе ставлення до партнерів можуть бути одними з еволюційних передумов людської дружби — експеримент із шимпанзе показав, наскільки важливими для тварин можуть бути сталі соціальні зв’язки.

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