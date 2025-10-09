Дельфіни викидаються на берег через "людську" хворобу: вчені виявили шокувальну причину недуги

У дельфінів виявили патологію, схожу на хворобу Альцгеймера / © pixabay.com

Науковці виявили шокувальні докази того, що дельфіни, які викидаються на берег, можуть страждати від патології, схожої на хворобу Альцгеймера. Це спричиняє їхню дезорієнтацію, подібно до того, як ця недуга вражає людей. Вчені вважають, що причиною недуги можуть бути токсини, які виробляються під час шкідливого «цвітіння» водоростей.

Про результати нового дослідження пише IFL Science.

Прискорений процес старіння мозку

Питання про те, чому морські ссавці масово викидаються на берег, набуло особливої актуальності після того, як у липні минулого року в США стався найбільший зафіксований випадок масового викидання на берег.

Вчені сфокусували увагу на лагуні Індіан-Рівер у Флориді, де кількість таких інцидентів сезонно зростає. У літні місяці в лагуні також збільшується частота шкідливого цвітіння водоростей. Це явище, коли колонії водоростей виходять з-під контролю та продукують токсини, які є руйнівними для дикої природи. Його поширеність зростає через глобальне потепління та забруднення.

Дослідники вивчили мозок 20 дельфінів-афалін, знайдених на березі лагуни між 2010 та 2019 роками в пошуках ознак впливу токсинів. Виявлені результати були значними:

Концентрація нейротоксину 2,4-діамінобутирової кислоти (2,4-DAB) у мозку дельфінів була у 2900 разів вищою у сезони цвітіння водоростей, ніж у періоди без нього.

У тих самих мізках спостерігалися значні зміни в експресії генів та поява амілоїдних бляшок — білкових структур, характерних для хвороби, схожої на Альцгеймера.

Амілоїдні бляшки не є аномалією для дельфінів — вони вважаються природною моделлю хвороби Альцгеймера, оскільки розвиваються з віком. Однак нове дослідження свідчить про те, що шкідливе цвітіння водоростей може прискорювати цей процес.

Дельфіни як «вартові» навколишнього середовища

Хоча ця знахідка є поганою новиною насамперед для дельфінів, вона може бути серйозним попередженням і для людей.

«Оскільки дельфіни вважаються екологічними вартовими щодо токсичних впливів у морському середовищі, існують занепокоєння щодо проблем зі здоров’ям людини, пов’язаних із цвітінням ціанобактерій,» — зазначив доктор Девід Девіс з Медичної школи Міллера Університету Маямі, який є автором дослідження.

Він додав, що хоча до хвороби Альцгеймера, ймовірно, ведуть багато шляхів, вплив токсинів ціанобактерій, які є причиною цвітіння, дедалі частіше розглядається як фактор ризику для здоров’я.

Це дослідження вкотре підкреслює, що забруднення та наслідки зміни клімату мають прямий вплив на здоров’я морських ссавців і можуть опосередковано сигналізувати про небезпеку для людини.

Нагадаємо, вчені з’ясували, який хімічний елемент дозволить перемогти хворобу Альцгеймера. Дослідження показало, що добавка літію омолоджує мозок і відновлює пам’ять.