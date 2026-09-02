«Демонічні» морські леви з’являються на пляжах: прихована загроза стосується й людей

Хворі морські леви в Каліфорнії: людей попередили про небезпеку. Фото: Brocken Inaglory/CC BY-SA 4.0

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На узбережжі Каліфорнії різко побільшало морських левів із ознаками отруєння нейротоксином. Уражені тварини можуть дезорієнтуватися, страждати від судом і поводитися непередбачувано, тому відпочивальників просять не підходити до них.

Про це повідомило видання Daily Mail.

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Проблему пов’язують із домоїновою кислотою — токсичною речовиною, яку виробляють певні водорості під час цвітіння у Тихому океані. Токсин потрапляє до харчового ланцюга та накопичується в сардинах, анчоусах та інших морських організмах. Поїдаючи заражену здобич, морські леви отримують небезпечну дозу речовини, яка вражає їхню нервову систему.

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Наприкінці серпня десятки хворих тварин виявили поблизу затоки Сан-Франциско. У морських левів спостерігали судоми та посмикування, порушення координації, млявість і дезорієнтацію. Частина тварин загинула.

Від початку 2026 року на пляжах США зареєстрували понад 100 випадків викидання хворих морських левів. Для порівняння, зазвичай протягом року фіксують приблизно 70–90 таких випадків. Новий сплеск наприкінці літа непокоїть науковців, оскільки причини повторного посилення спалаху наразі остаточно не з’ясовані.

Особливо багато хворих морських левів зараз виявляють поблизу півострова Монтерей та на інших ділянках узбережжя Центральної Каліфорнії, зокрема в районах округів Монтерей і Санта-Крус.

Людей просять не наближатися до тварин ближче ніж на 45 метрів. Через отруєння морські леви можуть перебувати у стресовому та дезорієнтованому стані, а тому передбачити їхню реакцію складно. Водночас 2026 року нападів отруєних тварин на відпочивальників наразі не реєстрували. Під час подібного спалаху 2025 року такі випадки були.

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Масштаби проблеми відчувають і фахівці Центру морських ссавців: у найбільш напружені дні на їхню гарячу лінію надходить понад 350 повідомлень про тварин, яким може знадобитися допомога. Без лікування отруєння домоїновою кислотою здатне спричинити у морських ссавців судоми та серцеву недостатність.

Чи небезпечна домоїнова кислота для людей

Домоїнова кислота може становити небезпеку і для людини. Токсин може потрапити до організму після вживання заражених морепродуктів. Йдеться, зокрема, про мідії, устриці, гребінці та інших молюсків, а також окремі частини крабів, сардини й анчоуси.

«Хоча були задокументовані випадки нападу морських левів на людей, які страждали від хвороби, що руйнує мозок, укус морського лева не є поширеним способом зараження людей цим токсином. Дотик до морського лева також не призводить до інфекцій», — йдеться в статті.

Небезпека полягає також у стійкості домоїнової кислоти: ані термічне оброблення, ані заморожування заражених морепродуктів не знищує токсин. Значна його кількість в організмі людини може спричинити тяжке отруєння та становити загрозу для життя.

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Джерелом домоїнової кислоти є водорості Pseudo-nitzschia. За сприятливих умов вони починають інтенсивно розмножуватися та виробляти токсин. Спочатку він накопичується в рибі та молюсках, а згодом разом із їжею може потрапити до організму морських левів або людей.

Як пояснюють у Центрі морських ссавців, з часом організм морського лева може самостійно вивести токсин. Проте повторне отруєння домоїновою кислотою здатне призвести до триваліших і серйозніших наслідків для здоров’я тварини.

Нагадаємо, раніше китайські дослідники вперше зафільмували унікальну поведінку глибоководних креветкоподібних риб, які здатні вільно ходити морським дном вперед, назад і вбік.

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