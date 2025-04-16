Мама з новонародженим малюком / © pixabay.com

Реклама

Все більше досліджень показують, що дата зачаття або народження людини може впливати на все її життя — від ваги до шансів стати зірковим спортсменом.

Нещодавнє дослідження, проведене Токійським університетом, показало, що метаболізм людини може змінюватися залежно від того, коли вона була зачата, пише The Times.

Дані показали, що ті, хто був зачатий у холодні місяці, а саме від 17 жовтня до 15 квітня, мають більш активну буру жирову тканину — тип жиру, який спалює калорії, щоб зігріти нас, і допомагає регулювати рівень цукру в крові.

Реклама

Діти, народжені в ці місяці, також мають нижчий індекс маси тіла, менше накопичення жиру навколо органів і підвищені витрати енергії, що є показниками хорошого загального метаболічного здоров’я.

Провідний науковець Такеші Йонешіро пояснив, що «дослідження свідчить про те, що середовище, в якому перебувають батьки ще до вагітності, може формувати метаболічне здоров’я дитини в подальшому житті».

Це підтверджується попередніми дослідженнями на мишах, які виявили кореляцію між погодними умовами та метаболізмом потомства.

Дослідження також узгоджується з результатами десятиліть досліджень, які показують, що час зачаття і народження дитини може вплинути на її здоров’я та спосіб життя.

Одне дослідження, проведене в Кембриджському університеті, показало, що діти, народжені влітку, були здоровішими в інших аспектах, окрім метаболічного здоров’я.

Ті, хто народився в цю пору року, були трохи важчими при народженні, вищими у дорослому віці і дещо пізніше досягали статевої зрілості, що пов’язано з кращими результатами для здоров’я дорослих.

Результати «підтверджують уявлення про те, що зміцнення здоров’я матерів під час і навіть до вагітності має дуже тривалий вплив на наступне покоління», — розповів TODAY Кен Онг, керівник програми в епідеміологічному відділі Ради з медичних досліджень Кембриджського університету.

Які місяці пов’язані з негативними наслідками для здоров’я

Діти, зачаті в січні та лютому, мають більше шансів розвинути харчову алергію, особливо на молоко або яйця, як показало дослідження, проведене в Університеті Оулу.

Ті, хто з’явився на світ у перші два місяці року, мають 11% ризик стати сприйнятливими до харчової алергії, тоді як ті, чиє життя почалося в утробі матері у вересні або жовтні, мають 6% шанс.

Вчені вважають, що це може бути пов’язано з високим вмістом алергенів у повітрі протягом 11-го тижня вагітності — вирішального часу для вироблення антитіл до алергенів.

Дати народження також були визначені як предиктор спортивної кар’єри та академічних успіхів людей.

Дослідницький проєкт Університету Стратклайда виявив, що на європейському футбольному турнірі минулого літа було майже вдвічі більше футболістів, народжених у січні, ніж гравців, народжених у грудні, попри те, що обидва місяці мають однаковий рівень народжуваності.

Ці нещодавні дослідження ще більше підтверджують «ефект відносного віку», який стверджує, що спортсмени та студенти, які народилися раніше в рік відбору до спортивних команд та академічних класів, мають початкову перевагу.

Вперше цей феномен був виявлений 1983 року, коли дослідники проаналізували дати народження гравців елітних аматорських хокейних команд.

Відтоді його пов’язують із зірковими спортсменами та видатними вченими, оскільки ці діти майже на рік старші та більш треновані, ніж їхні молодші товариші по команді чи однокласники.

Хоча все це може здатися, що вчені дають батькам підказки щодо того, коли планувати день народження дитини для досягнення оптимальних результатів для її здоров’я, експерти натомість кажуть, що дослідження може дати уявлення про зв’язок між навколишнім середовищем дитини та її здоров’ям і про те, як функціонують певні хвороби.

Нагадаємо, вчені з’ясували, які люди добріші, багаті чи бідні. Експерти з Нідерландів, Китаю та Німеччини проаналізували результати 471 незалежного дослідження 2,3 мільйона людей, починаючи від 1968 року.