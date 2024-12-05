Дерева зберігали таємницю майже 2700 років: вчені знайшли сліди руйнівної сонячної бурі

Якби така подія сталася сьогодні, то на Землі перестали б працювати всі системи зв'язку.

Екстремальні сонячні бурі дуже небезпечне і, на щастя, рідкісне явище. Команда вчених з Університету Аризони встановила, що остання така подія, що накрила Землю, сталася на Сонці 664 року до нашої ери, тобто майже 2700 років тому.

Про результати дослідження повідомив сайт Університету Аризони.

"Цього року північне сяйво на Землі можна було спостерігати набагато південніше, ніж зазвичай, і фотографії його барвистих відтінків заполонили соціальні мережі. А тепер уявіть собі полярне сяйво в сотні разів яскравіше — за винятком того, що ніхто не зможе його сфотографувати, оскільки потік частинок, що спрямовуються від Сонця, миттєво перетворить смартфони на цеглу", – йдеться у статті.

Саме так світ і дізнається про руйнівну сонячну бурю, якщо вона станеться в наш час – полярне сяйво можна буде спостерігати навіть у тропічних широтах, електроніка вийде з ладу, а радіозв'язок не працюватиме.

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Відомо, що за останні 14,5 тисячі років лише шість сонячних штормів залишили свої сліди на нашій планеті. Вчені визначили, що останній такий сплеск космічної радіації, який стався в 664 році до н.е., був такої потужності, що якби він стався сьогодні, то вивів би з ладу електромережі, супутниковий та мобільний зв'язок на всій планеті.

Таких висновків вчені дійшли завдяки вуглецевому аналізу річних кілець на деревах, знайдених під час археологічних розкопок. Визначення точного часу виникнення екстремальної події надає важливі дані вченим, які досліджують зміни сонячної активності.

Про існування сонячних штормів такої руйнівної потужності стало відомо лише у 2012 році, коли японський фізик Фуса Міяке опублікував статтю, в якій повідомлялося про характерні ознаки бур: сплески радіоактивних ізотопів вуглецю в річних кільцях дерев. Наукова спільнота визнала важливість цього відкриття, а екстремальні сонячні бурі отримали назву "події Міяке".

Події Міяке відбуваються, коли електромагнітне поле Сонця слабшає, дозволяючи плазмі з поверхні "виплескуватися" у космос. Зі зростанням сонячної активності протони бомбардують атмосферу Землі та запускають хімічні реакції. Їх результатом стає збільшення радіоактивних ізотопів в атмосфері Землі, які потім засвоюються деревами та відкладаються у річних кільцях.

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"Завдяки радіовуглецю в кільцях дерев ми тепер знаємо, що за останні 14 500 років відбулося шість подій Міяке. Якби вони сталися сьогодні, вони завдали б катастрофічного впливу на комунікаційні технології", – зазначили вчені.

Однак їм досі не вдалося знайти жодної закономірності у виникненні цих подій.

"Річні кільця дерев дають нам уявлення про масштаби цих потужних сонячних бур, але ми не можемо виявити жодної закономірності, тому навряд чи ми колись зможемо передбачити, коли станеться наступна екстремальна подія", — заявили вчені.

Вони додали, що тепер намагаються з'ясувати, як події Міяке впливають на всі земні системи та планету загалом.

Нагадаємо, вчені підтвердили, що Сонце вступило у найактивніший період за останні 11 років. У найближчі два роки очікується більше потужних магнітних бур та північних сяйв.

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