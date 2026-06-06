Дерево, що пережило 430 тисяч років: археологи виявили річ, існування якої вважали неможливим

Дерев’яні знаряддя праці кам’яної доби виявили у Греції

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Збереження дерев’яних артефактів із глибокої давнини є надзвичайною рідкістю, адже для цього матеріал має залишатися у вологому та ізольованому від кисню середовищі. Довгий час археологи знаходили переважно кам’яні відщепи, тоді як повсякденні дерев’яні речі безслідно зникали під впливом часу. Відкриття було зроблено в басейні Мегалополіса на півдні Греції, де специфічні болотисті відкладення врятували деревину від неминучого гниття.

Про цю унікальну знахідку, яка руйнує стереотипи про примітивність давніх людей, пише Earth.com.

Найдавніші інструменти з дерева

Міжнародна команда дослідників ретельно вивчила понад сотню шматків збереженого дерева на стародавній стоянці Маратуса 1. Серед цього масиву матеріалу фахівці виокремили дві унікальні знахідки, які офіційно стали найдавнішими ручними дерев’яними інструментами у світі. Експерти наголошують, що одна з них є традиційною палицею для копання, яка має помітні сліди інтенсивного використання на березі давнього озера.

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Другий знайдений інструмент привернув найбільшу увагу наукової спільноти через свої надзвичайно крихітні розміри. Цю витончену річ можна було тримати лише двома пальцями, що кардинально змінює уявлення про моторику та здібності давніх майстрів. Виявлення такого делікатного знаряддя стало справжнім відкриттям, адже раніше ніхто навіть не припускав можливості його існування.

Суворе життя біля озера

Поруч із дерев’яними інструментами археологи знайшли кам’яні відщепи, кістяні знаряддя та розчленовані рештки гігантських слонів із прямими бивнями. Це свідчить про те, що локація біля озера була важливим місцем, де давні мисливці регулярно обробляли велику здобич. Проте ця територія була вкрай небезпечною, оскільки приваблювала не лише людей, а й потужних диких хижаків.

На третьому шматку вільхи дослідники виявили глибокі борозни, які належать не людській руці, а кігтям великого м’ясоїда, найімовірніше — ведмедя. Експерти розцінюють це як прямий доказ жорсткої конкуренції за їжу між нашими предками та агресивними тваринами. Сліди на дереві та кістках підтверджують, що шляхи людей і великих хижаків біля туш загиблих тварин перетиналися дуже часто.

Зміна археологічних підходів

Тривалий час історія давньої обробки дерева базувалася винятково на логічних припущеннях, адже реальні докази просто згнивали в землі. Тепер ці дві знахідки віком 430 тисяч років дають науковцям прямі матеріальні свідчення замість звичайних гіпотез. Вони підтверджують, що навички тогочасних майстрів охоплювали як виготовлення важких знарядь, так і створення мініатюрних деталей.

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Відтепер археологи будуть значно ретельніше досліджувати найменші шматочки стародавньої деревини, які раніше могли просто ігнорувати. Кожен знайдений вологий фрагмент розглядається як потенційний безцінний артефакт давньої епохи. Завдяки цим відкриттям представники кам’яного віку виглядають не примітивними дикунами, а справжніми винахідливими творцями.

Нагадаємо, 1971 року дослідники виявили народ тасадай, який жив у джунглях і використовував знаряддя праці «кам’яного віку». Він був ізольований від світу протягом століть. Це сенсаційне відкриття перетворилося на одну з найбільших загадок антропології.

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