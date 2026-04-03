Деруться вгору 15-метровим водоспадом: на відео потрапила незвичайна поведінка риб

Водоспад

Реклама

У Демократичній Республіці Конго вчені вперше отримали відеодокази незвичайної поведінки дрібних риб Parakneria thysi, які здатні підніматися вгору водоспадом заввишки близько 15 метрів. Раніше такі історії існували лише на рівні спостережень і припущень, що передавалися понад пів століття.

Про це повідомило видання Discover Wildlife.

Дослідження провели науковці з Університету Лубумбаші та Королівського музею Центральної Африки в Бельгії. Під час польових робіт у 2018 та 2020 роках вони зафіксували тисячі риб у Національному парку Упемба, які піднімалися водоспадом Лувіломбо наприкінці сезону дощів — у період від квітня до травня.

Реклама

За спостереженнями авторів, риби використовують грудні плавці, спираючись на черевні, щоб рухатися вертикальною скельною поверхнею в зоні бризок. Додаткову опору забезпечують мікроскопічні гачкоподібні структури на нижній частині плавців, які дозволяють утримуватися на слизькому камінні. Рух угору відбувається за рахунок хвилеподібних рухів задньої частини тіла — подібно до звичайного плавання.

Риби мають невеликі розміри — менше 5 сантиметрів. Підйом займає значний час. У середньому рибам потрібно близько 9 годин 45 хвилин, щоб подолати водоспад. Безпосереднє просування вгору триває лише близько 15 хвилин, тоді як решту часу вони витрачають на відпочинок. Короткі паузи між етапами підйому тривають менш ніж хвилину, а на горизонтальних виступах риби можуть затримуватися від 2 до 15 хвилин. Саме на таких ділянках часто накопичується велика кількість особин перед наступним ривком угору.

Дослідники зазначають, що цей процес потребує значних енергетичних витрат. Підйом також пов’язаний із ризиками: окремі риби можуть зриватися вниз під дією потужних струменів води або під час спроб обійти нависаючі ділянки скелі, зокрема коли рухаються догори черевом.

Щодо причин такої поведінки, автори висувають кілька припущень. Зокрема, риби можуть намагатися повернутися до місць існування у верхів’ях річки після того, як їх знесло вниз під час повеней. Інше можливе пояснення — уникнення конкуренції за їжу або хижаків у нижніх ділянках водойми.

Реклама

Хоча подібну здатність до пересування по водоспадах раніше фіксували і в інших видів риб, зокрема у деяких сомів, такі явища залишаються малодослідженими і рідко мають візуальне підтвердження.

Водночас науковці звертають увагу на загрози для цієї екосистеми. Річка Лувіломбо зазнає впливу незаконного рибальства із застосуванням дрібносіткових сіток, які здатні виловлювати навіть таких малих риб. Додатковим чинником є зміна природного стоку води для зрошення сільськогосподарських угідь у посушливий період, що порушує екологічну цілісність річки.

Автори дослідження наголошують на необхідності посилення охорони цієї території. Зокрема, вони пропонують розглядати водоспад Лувіломбо як об’єкт природної спадщини або екосистему національного значення, що потребує захисту.

