Пінгвіни повернулися на острів Галіндез / © Facebook / Національний антарктичний науковий центр

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До української антарктичної станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез несподівано повернулися десятки пінгвінів. Ці птахи залишили острів ще в травні, вирушивши у традиційний пошук їжі.

Про це розповіли у Національному антарктичному науковому центрі та поділилися відео, яке зняла біологиня Зоя Швидка.

На кадрах видно, як пінгвіни стрімко мчать по воді та масово вистрибують на берег, мов маленькі торпеди.

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«Загалом пінгвіни можуть вистрибнути на високий берег — до 3 метрів. Однак для цього їм попередньо треба розігнатися у воді, потім змінити кут руху та „вилетіти“ в повітря. Хоча за можливості вони все ж обирають пологий берег і користуються одними й тими ж маршрутами. Саме такий момент можна побачити на записі», — йдеться в повідомленні.

На Галіндезі щороку гніздують тисячі субантарктичних пінгвінів. Узимку вони йдуть у море, а навесні повертаються — на шлюбний сезон.

Пінгвіни повернулися на острів Галіндез / © Національний антарктичний науковий центр

Нагадаємо, у червні, під час антарктичної зими, до української полярної станції «Академік Вернадський» на острові Галіндез несподівано прийшов субантарктичний пінгвін.