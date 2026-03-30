Десульфуризація димових газів: перші кроки України до екологічної безпеки

В Україні вже є приклади успішної реалізації таких проєктів. Історичним проривом стало будівництво першої установки десульфуризації димових газів напівсухим методом на Трипільській ТЕС.

Було реалізовано ТОВ ЗТЕП в 2019-ом році на енергоблоці потужністю 300 МВт у партнерстві з польською компанією RAFAKO SA, яка має понад 70 років досвіду у сфері екологічного машинобудування.

Інтеграція європейських технологій потребувала глибокої інженерної підготовки та адаптації до українських умов. За словами Геннадія Білоуса, монтаж і пусконалагодження здійснювалися відповідно до міжнародних стандартів якості за участі європейських фахівців.

Під час 72-годинних випробувань установка продемонструвала високі результати: рівень SO₂ у димових газах знизився до менше ніж 400 мг/нм³.

Експертний супровід, зокрема участь Андрія Тесленка як незалежного консультанта, дозволив закласти основу для подальшого масштабування подібних технологій на інші електростанції.

Цей проєкт довів, що українські компанії здатні реалізовувати складні екологічні рішення світового рівня, формуючи фундамент для модернізації всієї енергосистеми.