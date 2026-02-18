Дев’ята планета зникла: чому Плутон втратив свій статус та що про нього відомо

Плутон / © Unsplash

Плутон — найвідоміша карликова планета Сонячної системи, яку відкрили 18 лютого 1930 року. Світ, що колись вважався дев’ятою планетою, згодом втратив цей статус, а справжній його вигляд учені побачили лише у 2015 році, коли NASA вперше отримало знімки з близької відстані.

Плутон відкрив астроном Клайд Томбо після того, як Персіваль Лоуелл припустив існування невідомого масивного об’єкта, що впливає на орбіти Урана і Нептуна. Незважаючи на невеликі розміри, у 1930-х роках його все ж зарахували до планет. Назву Плутон отримав на честь бога підземного світу, а найвідоміша його поверхнева деталь — велика світла пляма у формі серця — нині носить ім’я Томбо.

У 2006 році Міжнародний астрономічний союз переглянув критерії планет. Плутон хоч і обертається навколо Сонця та має сферичну форму, не є домінуючим тілом на своїй орбіті — він не розчистив простір від інших великих об’єктів. Тому його віднесли до карликових планет.

Плутон рухається в поясі Койпера — області за Нептуном, де безліч крижаних тіл. Його орбіта сильно витягнута й нахилена під кутом 17° до площини інших планет. Це призводить до значної зміни відстані від Сонця: від 4,4 до 7,3 млрд км. Для порівняння, Земля віддалена на 150 млн км.

Ексцентриситет його орбіти — 0,25 (у Землі — лише 0,0167), що робить траєкторію Плутона однією з найнестандартніших у Сонячній системі. Учені пов’язують це з гравітаційним впливом Нептуна та інших гігантів.

Діаметр Плутона становить 2376 км — він у півтора раза менший за Місяць. Має п’ять супутників: Харон, Нікта, Гідра, Кербер та Стікс. Температура на поверхні сягає –230 °C, а гравітація настільки слабка, що людина могла б стрибнути у 15 разів вище, ніж на Землі.

Атмосфера складається переважно з азоту, метану та чадного газу. Коли Плутон віддаляється від Сонця, частина атмосфери замерзає та «випадає снігом» на поверхню, а коли повертається ближче стає такою ж.

Один день на Плутоні триває 153 земні години. А рік — 248 земних років. Тобто з моменту його відкриття ще не минуло навіть одного «плутонівського» року — це станеться лише у 2178-му.

У 2015 році вчені вперше отримали детальні фото Плутона. На них чітко видно світлу структуру у формі серця — область Томбо. Вона складається з азотного льоду й має приблизний діаметр 2300 км.

Плутон залишається одним із найзагадковіших світів Сонячної системи — маленький, крижаний, з орбітою, що не схожа ні на одну іншу, і з «серцем», яке стало його впізнаваним символом.

