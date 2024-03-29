Деякі користувачі YouTube отримали зручну функцію: у чому її особливість

Функція Jump Ahead дасть змогу пропустити довге привітання або рекламу та одразу перейти до суті відео.

У плеєрі на відеохостингу YouTube з’явилася можливість пропустити усе несуттєве у ролику та одразу знаходити найголовнішу його частину. Нововведення вже доступне для тестування користувачам YouTube Premium

Про це повідомляє портал 9to5Google.

Функція Jump Ahead дасть змогу пропустити довге привітання або рекламу та одразу перейти до суті відео. Це заощадить час, коли потрібно отримати інформацію терміново, наприклад, у гайдах.

Алгоритми штучного інтелекту (ШІ) будуть оцінювати кожен відеоролик і знаходити найголовнішу його частину – на основі історії перегляду інших користувачів. При відкритті ролика може з'явитися підказка, що відео стартує з вказаного часу.

Якщо тестування пройде вдало, аналогічні можливості з'являться у всіх користувачів хостингу.

Нагадаємо, раніше на платформі YouTube тестували нові функції штучного інтелекту від компанії Google, які дозволять користувачам створювати музичні треки у стилі відомих виконавців.

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