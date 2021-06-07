"Деякі явища могли бути експериментальною технологією Росії або Китаю" - США про НЛО

Уряд остаточно не виключає теорії про інопланетне походження спостережуваних військовими льотчиками явищ.

Спецслужби США не виявили доказів наявності інопланетних технологій у літаючих об’єктів, які в останні десятиліття бачили льотчики американських Військово-морських сил.

Про це йдеться у доповіді уряду США, пише The New York Times. Разом із тим представники розвідувального управління не змогли пояснити, як об’єктам вдавалося настільки стрімко прискорюватися і різко змінювати напрямок руху.

Спецслужби вивчили понад 120 інцидентів з летючими об’єктами, що відбулися за останні 20 років. Офіційні особи заявляють, що жоден із цих випадків не пов'язаний з якоюсь секретною військовою або урядовою програмою США. Представники розвідки вважають, що деякі з явищ, які спостерігали льотчики, могли бути експериментальною технологією інших країн — швидше за все, Росії або Китаю.

Представники розвідувального управління не знають, яким чином літаючим об’єктам вдалося здійснити деякі складні маневри. Одне з можливих пояснень - це були метеозонди або інші схожі апарати, на рух яких вплинула швидкість вітру.

Доповідь буде представлена Конгресу 25 червня. За словами знайомих із розвідданими офіційних осіб, оприлюднені в документі висновки досить двозначні. Це означає, що уряд остаточно не виключає теорії про інопланетне походження спостережуваних військовими льотчиками явищ і ними могли бути космічні кораблі прибульців.

У період від літа 2014 року до березня 2015-го пілоти американських ВМС практично щодня бачили дивні об'єкти в небі над східним узбережжям США. Вони були схожі на дзиґу, рухалися проти вітру з надзвуковою швидкістю і підіймалися на висоту 9 кілометрів. Деякі з інцидентів були записані на відео.

Нагадаємо, канадський астронавт Кріс Гедфілд розповів, чи вірить в існування НЛО. Астронавт зізнався, що під час польотів бачив на небі "багато незрозумілих речей", проте закликав не робити поспішних висновків.

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