Деяких людей комарі кусають частіше: вчені з'ясували, чому так відбувається

Є люди, яких комари вважають найбільш "смачними".

Комарі можуть розрізняти смаки — деякі з них впливають на апетит і біологічні процеси комах. Кусати людей комарів змушує поєднання солей з людського поту та амінокислот на шкірі.

Про це пише Phys.org.

Під час дослідження фахівці протестували на тигрових комарах 46 смакових сполук різного походження. Смакові нейрони комарів по-різному реагують на подразники. Наприклад, цукр збуджує багато нейронів і викликає апетит, а гіркі сполуки — пригнічують.

Вчені зʼясували, що комарі, найімовірніше, можуть розрізняти смаки. Від цього залежить, наприклад, розмноження комарів та інші їхні біологічні процеси.

З'ясувалося, що окремо сіль і деякі амінокислоти, які зазвичай містяться в людському поті, тільки в комбінації збільшують апетит комарів.

"Ми вважаємо, що це може бути частиною причини, чому одних із нас кусають комарі набагато частіше, ніж інших", — сказав один з дослідників.

Раніше повідомлялося, що зміна клімату, інсектициди, гербіциди, світлове забруднення, інвазивні види і зміни в сільському господарстві і землекористуванні призводять до того, що Земля щороку втрачає від 1 до 2 відсотків своїх комах.

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