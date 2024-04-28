Дикі танці морських гігантів: українські полярники показали рідкісне явище (відео)

Чому кити вистрибують з води, науці точно не відомо, але вчені мають кілька гіпотез.

Одне з найдивовижніших явищ в Антарктиці – стрибки китів. Але побачити танці цих морських велетнів видається нечасто. Українським полярникам вдалося зафільмувати це рідкісне видовище.

Рідкісними кадрами поділився Національний антарктичний науковий центр на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"На відео з води виринає молодий представник горбанів. Саме цей вид вважається найбільш стрибучим серед свого підряду вусатих китів", – пояснили науковці.

Такі стрибки притаманні поведінці горбанів на поверхні води. Кити можуть вистрибувати з води більш ніж на половину тіла. Крім того, під час стрибків вони можуть обертатися і падати в воду на спину чи бік.

Чому кити вистрибують з води, науці точно не відомо. Але дослідники припускають, що так вони можуть позбавлятися шкірних паразитів. За іншою теорією, так тварини комунікують між собою, адже звук стрибка чутно на великій відстані.

"Але це лише гіпотези, тому що ми й досі дуже мало знаємо про цих найбільших тварин планети, сильно винищених людиною під час китобійного промислу", – розповіли полярники з антарктичної станції “Академік Вернадський”.

Нагадаємо, на станції "Академік Вернадський" нарахували рекордну кількість пінгвінів — по 500 птахів на кожного полярника.

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