Жінка, яка передбачила вбивство Кеннеді, зробила тривожний прогноз про 2025 рік

Астрологія / © ТСН

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Американська провидиця Джин Діксон, яка передбачила одні з найгучніших трагедій ХХ століття, ще за життя попереджала про серйозні потрясіння, які можуть відбутися у 2025 році.

Про це пише Daily Mail.

Джин Діксон здобула широку популярність у США завдяки низці пророчих передбачень, які згодом справдилися з моторошною точністю.

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Свою діяльність Джин Діксон розпочала зі створення гороскопів для різних друкованих видань, однак згодом перейшла до ясновидіння, використовуючи кришталеву кулю. Справжню славу їй принесло передбачення важливих світових подій. Вона стала авторкою семи книг, серед яких — автобіографія з прогнозами майбутнього.

У своїх мемуарах 1971 року під назвою «Дар передбачення: феномен Джин Діксон» вона описала візію теракту в Нью-Йорку — це багато хто вважає передвісником подій 11 вересня 2001 року, коли «Аль-Каїда» знищила Всесвітній торговий центр. Її бачення стосувалися не лише минулого — у своїх текстах вона також описувала події, які мали б відбутися в майбутньому, зокрема у 2025 році.

У книзі «Моє життя і передбачення» (1969) вона застерігала, що в проміжку між 2025 і 2037 роками розгорнеться масштабна війна між Китаєм і Росією.

«У 2025 році Китай досягне такої політичної та економічної стабільності, що почне масштабну експансію. Він вдереться в Росію, захопить її північні території й просунеться аж до Скандинавії, дійшовши до кордонів Німеччини. У Західну Європу Пекін не втручатиметься. Водночас Росія встановить контроль над кількома країнами Близького Сходу та Африки, включно з Іраном, Ефіопією та Лівією. Цей конфлікт триватиме 12 років — до 2037-го», — зазначила Діксон.

Інші прогнози Джин Діксон:

Прогнозувала, що Річард Ніксон стане президентом США у 1968 році, але не завершить каденцію — так і сталося: він залишив посаду 1974 року після Вотергейтського скандалу.

Ніксон був настільки вражений її баченнями, що запрошував її до Білого дому. У 1972 році вона застерегла його про можливу терористичну атаку — невдовзі відбувся теракт під час Олімпіади в Мюнхені. За чутками, саме через це передбачення було створено анитерористичний комітет.

Передбачила екологічну катастрофу 1989 року — аварію танкера Exxon Valdez, яка спричинила масовий розлив нафти в акваторії Аляски.

У 1977 році вона пророкувала Опрі Вінфрі велику телевізійну кар’єру — і вже через кілька років її шоу стало національним хітом.

Хоча Діксон стверджувала, що бачення вона отримувала від Бога, і мала підтримку релігійних спільнот, не всі її прогнози справдилися:

Помилилася щодо того, що СРСР першим висадить людину на Місяць.

Передбачала початок Третьої світової у 1958 році.

Говорила, що ліки від раку буде відкрито у 1967-му.

Стверджувала, що у 1980-х відбудеться новий Голокост.

Прогнозувала відродження Римської імперії як наймогутнішої у світі.

Нагадаємо, раніше ми писали таропрогноз на весну 2025 року.