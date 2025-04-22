Діра розміром зі Швейцарію: науковці розкрили таємницю полиньї в льодах Антарктиди

Антрактида / © Pexels

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Учені з NASA та Університету Саутгемптона пояснили причини появи величезної діри в антарктичному морському льоду — так званої полиньї Мод-Райз. Це рідкісне явище було вперше зафіксовано ще у 1970-х роках, однак у 2017 році повторилося знову, вразивши дослідників масштабами та тривалістю існування.

Дослідження опубліковане в журналі Science Advances.

Що таке полинья

Полинья — це розлом у морському льоду, через який океан «дихає», випускаючи тепло та гази. В Антарктиді вона утворюється, коли порушується баланс між шарами солоної та прісної води в океані, і теплі води з глибини починають підніматися до поверхні, розтоплюючи лід знизу.

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У випадку з полиньєю Мод-Райз вчені встановили, що ключову роль відіграє підводне плато, яке змінює напрям течій, а також серія потужних штормів, атмосферних річок та ефект, відомий як транспорт Екмана.

«Це підняття глибинних вод допомагає пояснити, як може танути морський лід. Але щоб цей процес тривав, потрібен додатковий притік солі», — пояснює професор Фаб’єн Роке з Гетеборзького університету.

Шторми та вітри сприяли тому, що солона вода надходила на плато Мод, провокуючи конвекцію. До кінця вересня 2017 року полинья вивільнила у 20 разів більше тепла, ніж зазвичай, і лише згодом знову замерзла.

Наслідки для глобального клімату

Такі явища мають значення не лише для Антарктики, а й для всієї планети.

«Полинья змінює циркуляцію води, перенос тепла та впливає на утворення щільних, багатих киснем вод, які можуть подорожувати світовим океаном», — зазначила професор Сара Джилль з Каліфорнійського університету.

Проте повторне виникнення полиньї пов’язане зі змінами клімату. З 2016 року, вперше з 1970-х, фіксується негативна тенденція щодо стану антарктичного морського льоду.

Нагадаємо, 13 січня біля узбережжя Антарктиди від шельфового льодовика відколовся величезний айсберг, довжина якого становила близько 46 кілометрів. Цей процес дозволив дослідникам отримати доступ до ділянки океану, яка десятиліттями була прихована від сонячного світла.