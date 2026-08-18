Дістав з-під каміння голими руками: хлопчик знайшов зуб найстрашнішої акули в історії Землі

Мегалодон — реконструкція ШІ / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Минулого тижня в американському місті Сі-Айл-Сіті, штат Нью-Джерсі, 11-річний Бо Бауерс разом із батьком Майком випадково знайшли гігантський неушкоджений зуб акули мегалодона, яка вимерла близько 2,5 мільйона років тому. Родина негайно передала свою знахідку експертам місцевого дослідницького центру, які підтвердили її справжність та визнали унікальною через ідеальний стан скам’янілості.

Про це пише LADbible.

Реклама

Як вдалося знайти доісторичний артефакт

Батько хлопчика Майк звернув увагу на дивний отвір у камінні, коли намагався дістати звідти звичайну мушлю для колекції. Зрозумівши, що всередині ховається щось значно цікавіше, але не маючи змоги просунути туди власну руку, чоловік покликав на допомогу свого сина. Майк був змушений кричати на весь пляж, щоб Бо підбіг і використав свою маленьку долоню для вилучення артефакту з кам’яної пастки.

Реклама

«Я подивився вниз і був просто вражений, але не міг просунути туди руку, тому, звісно, я кричав, як божевільний, щоб мій син Бо підбіг», — розповів батько хлопчика.

Хлопчик зізнався, що спочатку дуже злякався засовувати руку в невідому темну щілину, проте цікавість перемогла. Коли дитина витягла знахідку, родина була шокована розмірами та станом зуба, який зберіг усі свої природні контури, ніби акула втратила його зовсім нещодавно.

Знайдений зуб мегалодона в ідеальному стані / © Facebook

Чому ця знахідка вважається унікальною

Фахівці Центру спостереження за китами та досліджень Кейп-Мей офіційно підтвердили, що зуб належав сумнозвісному мегалодону. Хоча загалом знайти зуби цих доісторичних хижаків не надто складно, оскільки за життя одна акула скидала до 40 тисяч ікол, виявити настільки великий та абсолютно цілий екземпляр вдається вкрай рідко.

Додаткової унікальності ситуації додає географія знахідки. Зазвичай подібні скам’янілості у такому бездоганному стані знаходять у прибережних водах на південному сході США, тоді як північно-східне узбережжя, де відпочивала родина Бауерсів, не славиться такими відкриттями. Маленький Бо вирішив залишити цей неймовірний трофей собі на згадку про вдалу відпустку.

Реклама

Ким були стародавні суперхижаки

Мегалодони правили світовими океанами близько 17 мільйонів років тому і вражали своїми колосальними розмірами, які активно популяризуються в сучасному кінематографі. Довжина такої акули могла сягати 18 метрів, а її вага дорівнювала масі 30 великих білих акул, поступаючись у габаритах лише сучасному синьому киту.

Палеонтологи підрахували, що для підтримання життєдіяльності цьому морському монстру доводилося щодня поглинати понад 1100 кілограмів їжі. Саме постійна зміна тисяч зубів під час такого інтенсивного харчування пояснює, чому сьогодні дослідники та звичайні туристи періодично натрапляють на їхні залишки на пляжах по всьому світу.

Нагадаємо, на Львівщині знайшли скам’янілість, вік якої може становити сотні тисяч років. Науковці припускають, що знайдений зуб належав шерстистому мамонту, який жив у пізньому плейстоцені.

Новини партнерів

Новини партнерів