Дитинчата сірих тюленів масово гинуть упродовж першого року життя: вчені шукають причину

Віддалений острів Сейбл, що біля узбережжя Нової Шотландії, став домом для сотень тисяч сірих тюленів. 300 000 — 400 000 цих морських ссавців відпочивають, розмножуються і змішуються з дикими кіньми острова.

Про це повідомило видання Popular Science.

Однак, попри зростаючу популяцію, понад 90% тюленят гинуть упродовж першого року життя, і вчені досі не можуть визначити точну причину цієї високої смертності. Можливо, це пов'язано з конкуренцією за їжу.

Задля дослідження цієї проблеми науковці розпочали новий етап моніторингу здоров'я дитинчат. Вперше в історії використано "тюленячі Fitbits" — кардіомонітори, що вимірюють частоту серцевих скорочень і навіть показники ЕКГ.

"Дані розкривають більше про те, як дитинчата готуються до виходу в море та розвивають свої здібності до дайвінгу, які мають вирішальне значення для їх загального виживання. Тюленята залишаються з матір’ю лише протягом 15–20 днів, перш ніж їм настане час навчитися плавати й піти самостійно", - йдеться в повідомленні.

Сірі тюлені мають унікальні адаптації для занурень під воду завдяки великій кількості білків, що переносять кисень. Це дозволяє їм витримувати довгі підводні перебування, сповільнюючи серцевий ритм і заощаджуючи кисень. Дитинчата тюленів, переходячи від вигодовування на суші до життя в океані, повинні навчитися затримувати дихання на тривалий час.

Нове дослідження дозволяє краще моніторити серцевий ритм цих тварин завдяки крихітним пристроям, які заміняють інвазивні методи попередніх років. Інженер Бен Вайс разом із дослідниками розробив монітори з довготривалими батареями та пам'яттю, які здатні збирати важливі дані про здоров'я тюленів. Окрім того, тепловізійні камери допомагають відстежувати дитинчат, збільшуючи точність моніторингу в природних умовах.

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