Дивна аномалія: біля великої піраміди Гізи знайшли великі підземні споруди

Геофізичне дослідження, проведене археологами з Міжнародного університету Хігасі Ніппон, Університету Тохоку та Національного дослідного інституту астрономії та геофізики (NRIAG), поблизу пірамід Гізи приховані під землею штучні структури, які можуть виявитися незвичайними археологічними відкриттями.

Про це пише журнал Archaeological Prospection.

Дослідники вивчили територію так званого Західного цвинтаря Гізи за допомогою георадару (GPR) та електротомографії (ERT) й виявили Г-подібну структуру на глибині від 0,5 до 2 метрів. Отримані дані свідчать, що споруда може бути заповнена піском і приховує вхідний тунель у погребальну камеру, розташовану на більшій глибині.

Це підтверджується виявленням глибших аномалій під Г-подібною структурою, зосереджених здебільшого на глибині від 3,5 до 5 метрів, але дві з них розташовані на глибині 11 метрів.

Західний цвинтар, також відомий як Західне поле Гізи, розташований на плато Гіза на захід від Великої піраміди Гізи. На його території є кілька рядів мастаб та підземних споруд.

Мастаби – це гробниці членів королівської сім'ї та знатних осіб. Центральний елемент їхньої конструкції – вертикальна шахта, яка веде до підземної камери. Над погребальною камерою на поверхні землі знаходилася прямокутна конструкція з плоским дахом, побудована з вапняку або сирцевої цегли.

"Дані показують явні аномалії, які можна пояснити археологічним потенціалом у регіоні, що досліджується. Об'єкти показали подальше розширення, що на 3–5 м більше, ніж глибина, виявлена георадаром. На підставі цих результатів ми дійшли висновку, що спорудою, яка викликає аномалії, могли бути вертикальні стіни з вапняку чи шахти, які ведуть до гробниці", – пояснили археологи своє відкриття.

Автори дослідження додали, що дані геофізичного дослідження не дозволяють остаточно визначити матеріал, з якого побудовані аномалії, але вважають, що це може бути великий підземний комплекс стародавніх поховань.

Нагадаємо, вчені з'ясували, яку небезпеку приховують давньоєгипетські гробниці. Історії про "прокляття фараона", з'явилися після смерті лорда Карнарвона, який фінансував розкопки піраміди Тутанхамона, але далеко не все у них є правдою.

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