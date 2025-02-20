Дивні радіосигнали зафіксовані біля мертвої галактики: вчені не можуть пояснити природу явища

Раніше вважалося, що такі радіосплески виникають під час вибухів наднових у молодих галактиках, багатих на газ та пил, необхідні для утворення нових зірок.

Астрономи зафіксували загадкові радіосплески, що виходять із околиць галактики, яка давно вважається мертвою. Це відкриття кидає виклик попереднім уявленням про походження швидких радіосплесків (FRB), які зазвичай асоціюються з вибухами молодих зірок.

Про це пише Live Science.

Згідно з двома новими дослідженнями, опублікованими 21 січня в The Astrophysical Journal Letters, астрономи зафіксували 22 таких сигнали в період із лютого по листопад 2024 року. Виявити їх вдалося за допомогою Канадського експерименту з картування інтенсивності водню (CHIME) — масиву радіотелескопів у Британській Колумбії.

"Це спостереження дуже мертвої галактики говорить нам, що має бути якийсь інший механізм виникнення FRB", — зазначила астрофізик Тарасе Ефтехарі.

Раніше вважалося, що такі радіосплески виникають під час вибухів наднових у молодих галактиках, багатих на газ та пил, необхідні для утворення нових зірок. Однак нове відкриття суперечить цій теорії. Галактика, з якої надходять сигнали, має вік 11 мільярдів років і давно припинила зіркоутворення.

Наразі вчені не можуть пояснити, що саме стало джерелом цих сплесків. Це може означати існування невідомих астрономічних процесів, які здатні породжувати FRB навіть у найменш ймовірних умовах.