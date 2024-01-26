Диво-пігулка може зробити людей молодшими завдяки величезному прориву вчених

CAR Т-клітини досі використовувалися для лікування різних видів раку крові, але дослідження є одним з перших, що вивчає межі цього: було виявлено, що одна доза в молодому віці має довічний ефект.

Пігулка в стилі Бенджаміна Баттона, яка б дозволила людям "омолодитися" і жити без хвороб, стала на крок ближче після того, як вчені зробили великий прорив.

Про це пише Daily Star.

Приголомшені результатами на мишах науковці кажуть, що диво-ліки потрібно прийняти лише один раз. Вони знайшли спосіб перепрограмувати тип лейкоцитів, який називають Т-клітинами, які зазвичай допомагають імунній системі боротися з хворобами.

Т-клітини допомагають знизити масу тіла та покращити обмін речовин, але також атакують клітини, які старіють, які відповідальні за безліч смертельних захворювань. Команда з лабораторії Cold Spring Harbor, Нью-Йорк, генетично модифікувала Т-клітини в так звані CAR-Т-клітини.

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Nature Aging (CORR), миші, які отримали дозу, жили здоровішим життям, мали меншу масу тіла, у них покращився обмін речовин і були в кращій фізичній формі. Доцентка Коріна Амор Вегас сказала: "Якщо ми даємо їх старим мишам, вони омолоджуються. Якщо ми даємо їх молодим мишам, вони старіють повільніше. Жодна інша терапія зараз не може цього зробити".

CAR Т-клітини досі використовувалися для лікування різних видів раку крові, але це дослідження є одним з перших, що вивчають межі цього. На відміну від інших ліків, які необхідно приймати щодня, було виявлено, що лише одна доза CAR T-клітин у молодому віці має довічний ефект.

Читайте провідні новини дня:

Докторка Амор Вегас додала: "Т-клітини мають здатність розвивати пам'ять і зберігатися в організмі протягом дуже тривалих періодів часу, що сильно відрізняється від хімічного препарату. З CAR-Т-клітинами у вас є можливість отримати одне лікування і все. Для хронічних патологій це величезна перевага. Подумайте про пацієнтів, яким потрібне лікування декілька разів на день, а не про одну інфузію, і тоді ви зможете протриматися декілька років".

Наука наближається до відкриття того, як люди можуть прожити сотні років без будь-яких хвороб.

Також читайте Який тип продуктів не споживають довгожителі: дієтологи рекомендували припинити їх їсти

Молекулярний біолог Девід Сінклер повернув час назад зі мишами, які старіють, в Гарвардській медичній школі, перезапустивши клітини, щоб старі тварини з поганим зором могли раптово знову бачити.

Виступаючи 2020 року, вчений сказав: "Наскільки ми можемо судити, це незворотне скидання, і ми думаємо, що це може бути універсальний процес, який можна застосовувати до всього тіла для скидання нашого віку. Якщо ми звернемо старіння назад, ці захворювання не мають виникнути. Сьогодні у нас є технології, які дозволяють вам йти на сотні, не турбуючись про те, що ви занедужаєте раком у 70 років, серцево-судинними захворюваннями у 80 років та хворобою Альцгеймера у 90 років".

Нагадаємо, вчені провели дослідження, як рівень освіченості впливає на тривалість життя. Науковці проаналізували дані з 59 країн світу.

Читайте також: