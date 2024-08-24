Дивовижна археологічна знахідка: вчені дізналися, як древні єгиптяни спостерігали за зірками

У єгипетській провінції Кафр-ель-Шейх під час розкопок храму богині-кобри Ваджит, що вважалася покровителькою влади фараона, археологи виявили стародавню обсерваторію. Вчені вважають, що це місце було великим ритуальним центром давніх єгиптян, які збудували його у VI столітті до нашої ери.

Про це пише Heritage Daily з посиланням на пресреліз Міністерства туризму та старожитностей Єгипту.

Обсерваторія була побудована з глиняної цегли й використовувалася для астрономічних спостережень і фіксації їх результатів. Особливих успіхів давні астрономи досягли у спостереженнях за рухом Сонця, Місяця та планет. Вони записували час появи об'єкта спостереження на небі та його схід, а також зміну місячних фаз. Астрономія також мала велике значення у встановленні дати релігійних свят та відліку часу. Зокрема серед знайдених в обсерваторії артефактів є сонячний годинник, який показував час за допомогою тіні від Сонця.

У центральній залі обсерваторії було знайдено кам'яну платформу, яку прикрашали зображення астрономічних вимірювань сходу та заходу сонця у різні пори року.

Дослідники також виявили давні вимірювальні інструменти, предмети культу та керамічний посуд, який, ймовірно, використовувався як для ритуалів, так і в повсякденному житті.

За словами вчених, виявлена обсерваторія є дивовижною археологічною знахідкою і найбільшою такою спорудою з усіх знайдених досі. Подальше її дослідження може пролити світло на досі невідомі наукові та релігійні практики давніх єгиптян.

Нагадаємо, у річці Ніл знайдено втрачені різьблення діда Тутанхамона та інших фараонів. Знахідка надає "нову історичну інформацію" про їхнє легендарне правління протягом декількох епох

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