Дивовижна малеча вагою більше тонни: вчені зафільмували рідкісного горбатого кита (фото, відео)

Групі дослідників з благодійної природоохоронної організації Ocean Culture Life (OCL) пощастило побачити в південній частині Тихого океану біля Полінезії повністю біле дитинча горбатого кита разом з його батьками. І хоча горбаті кити щороку припливають до Полінезії для шлюбних ігор та народження потомства, зустріти серед них альбіноса – це велика рідкість та удача.

Про це пише IFLScience.

Абсолютно білу новонароджену самку вперше помітили у серпні. Вважається, що це перший горбатий кит альбінос, який народився у водах королівства Тонга, десь біля острова Вавау. Джоно Аллен, гід і фотограф OCL, назвав зустріч з білим дитинчам горбатого кита "враженням всього життя та удачею, яку неможливо передати словами".

Аллену вдалося здобути довіру матері-кита, копіюючи її рухи.

"Мати, зворушена спокійною енергією Джоно, повільно підняла своє дитинча на поверхню, дозволивши малечі взаємодіяти з нами. Спостереження за цим мовчазним спілкуванням відчувалося як частина стародавнього ритуалу і міст взаєморозуміння між видами", — написав фотограф дикої природи Метт Портеус.

Цілком доречно, що чарівну малу назвали Махіна, що означає "Місяць" тонганською мовою. Її біле забарвлення – це наслідок одного з генетичних відхилень (альбінізму чи лейкізму), коли в організмі повністю або частково відсутній пігмент меланін.

Попри генетичні відхилення зовнішність Махіни є чарівним видовищем. Однак дослідники вважають, що таке помітне забарвлення може зробити її більш уразливою для хижаків, попри те, що батьки затято її захищають.

Нагадаємо, у лабіринті внутрішніх вод між штатом Вашингтон та Британською Колумбією, який називається Саліське море, помітили кита без хвоста. Втрата плавників, які використовуються для руху, схоже, стала смертельним вироком тварині.

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