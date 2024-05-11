Дивовижна знахідка: в Італії відкопали стародавній некрополь (фото)

В Італії поблизу Неаполя археологи знайшли стародавній некрополь, який використовувався для поховання померлих близько 2800 років тому, незадовго до заснування Риму.

Про це повідомляє Live Science.

Відкриття некрополя дає дослідникам ширше уявлення про культури залізного віку, що існували тут до римського панування.

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До дивовижних знахідок біля містечка Аморозі входять 88 поховань чоловіків та жінок у "ямних гробницях". Чоловіків, як правило, ховали зі зброєю, а жінок клали в могили у бронзових прикрасах – це браслети, підвіски, брошки-фібули, а також шматки бурштину та обробленої кістки.

Археологи також виявили багато глиняних ваз різних форм. Їх зазвичай ставили у гробницях біля ніг померлих.

Як розповідають науковці, некрополь був розташований на території, яку через кілька сотень років зайняли самніти. Це народ-частий ворог ранніх римлян, які поселилися за 161 км звідти 753 року до нашої ери, за часів залізної доби. Римляни були достатньо агресивними і постійно вели війни з сусідами. Зокрема, воювали проти етруських міст-держав та інших латиномовних народів. У 4 ст. до нашої ери римляни влаштували низку воєн проти самнітів, які здебільшого жили на південний схід від Риму в гірському регіоні Апеннін. Римляни здобули перемогу, асимілювавши самнітів після 290 року до нашої ери.

За оцінками археологів, засновники некрополя належали до так званої культури "ямних могил", яка існувала протягом залізної доби на більшості територій центру та півдня Італії.

На некрополь натрапили випадково, коли досліджували місцевість перед будівництвом нової електростанції. Її планують звести для забезпечення електроенергією високошвидкісної залізниці між Неаполем і містом Барі на Адріатичному узбережжі Італії.

Окрім ямних поховань, у межах некрополя розташовані два великих кургани – близько 15 м у діаметрі. Швидше за все, вони покривають могили елітних членів стародавнього суспільства.

Кургани – це єдині видимі ознаки некрополя. Про них було відомо протягом тисячоліть, але останні розкопки тільки зараз виявили багато гробниць навколо курганів.

Могили, артефакти і людські останки тепер вивчатимуться в лабораторії, яку створили на місці знахідки.

В Італії знайшли стародавній некрополь / Фото: Міністерство культури Італії

В Італії знайшли стародавній некрополь / Фото: Міністерство культури Італії

В Італії знайшли стародавній некрополь / Фото: Міністерство культури Італії

До слова, на гірськолижному льодовику в Швейцарії турист знайшов рештки заможного мандрівника. Їм виявилося 400 років.

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