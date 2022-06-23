"Дія" отримала нагороду фестивалю креативників “Каннські леви 2022”

У категорії "Креативна трансформація бізнесу" єдиний портал державних послуг "Дія" отримав бронзову статуетку.

Застосунок "Дія", що надає державні послуги онлайн, отримав першого "Каннського Лева".

Про це повідомив креативний інвестор, засновник FEDORIV GROUP Андрій Федорів.

“diia.gov.ua отримала Каннського Лева! Категорія creative business transformation. Бронза. Міністерство цифрової трансформації України! Вітаю з Перемогою!!!!" - написав Федорів.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що бренд "Дія" увійшов до шортлиста міжнародного фестивалю креативників “Каннські леви 2022”.

“Дія” претендувала на нагороди у двох категоріях: “Service Design” та “Experience Transformation”.

Раніше автомобілістам розповіли важливу деталь щодо електронних водійських документів.

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