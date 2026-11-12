Для чого потрібен крихітний отвір біля роз’єму для зарядки телефона: про це знають не всі

Маленький отвір біля зарядки телефона — яку функцію він виконує / © pixabay.com

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На нижній частині багатьох смартфонів поруч із роз’ємом для заряджання можна помітити крихітний отвір. Попри невеликий розмір, він відіграє важливу роль у роботі телефона, зокрема впливає на якість розмов і записування голосу.

Про це повідомило видання El Cronista.

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У більшості моделей за цим отвором розташований основний мікрофон, який вловлює голос користувача під час телефонних дзвінків та записування аудіоповідомлень.

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Навіщо потрібен маленький отвір біля зарядного порту

Через невеликий отвір звукові хвилі потрапляють до вбудованого мікрофона. Він перетворює звук на електричні сигнали, які смартфон обробляє для передавання голосу співрозмовнику або збереження аудіозапису.

Таке розташування мікрофона невипадкове. Коли людина тримає телефон біля вуха під час розмови, нижня частина пристрою перебуває відносно близько до рота. Завдяки цьому мікрофон може краще вловлювати голос.

Водночас сучасні смартфони часто оснащені кількома мікрофонами, розміщеними в різних частинах корпусу. Вони працюють разом, допомагаючи покращувати якість звуку.

Як смартфон прибирає сторонні шуми під час розмови

Додаткові мікрофони особливо корисні під час спілкування в галасливих місцях — наприклад, на вулиці, у громадському транспорті чи серед великого натовпу.

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Вони вловлюють не лише голос власника телефона, а й навколишні звуки. Спеціальні алгоритми аналізують отримані сигнали та допомагають відокремити мовлення від фонового шуму. Завдяки цьому співрозмовник може краще чути голос навіть за несприятливих умов.

Подібні технології використовують різні виробники смартфонів. Зокрема, деякі моделі Samsung Galaxy мають спеціальні режими мікрофона для покращення чіткості мовлення. Додаткові мікрофони для зменшення шуму також встановлюють у смартфонах Xiaomi.

Як правильно доглядати за мікрофоном смартфона

З часом біля мікрофона можуть накопичуватися пил і бруд, що здатні погіршувати якість звуку. Через це голос під час розмови або записування повідомлень іноді стає менш чітким.

Щоб уникнути проблем зі звуком, Samsung рекомендує періодично перевіряти стан отворів мікрофона та стежити, щоб чохли й захисні плівки не перешкоджали проходженню звуку. Для очищення поверхні смартфона радять використовувати м’яку суху тканину, діючи обережно, щоб не пошкодити внутрішні компоненти.

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Також варто перевіряти, чи не перекриває мікрофон захисний чохол.

Окрему увагу слід звернути на розташування отворів у корпусі. У деяких моделях поруч може бути отвір для вилучення лотка SIM-картки, який легко сплутати з мікрофоном. Тому перед використанням спеціального ключа варто перевірити інструкцію до смартфона.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що режим польоту на смартфоні може бути корисним не лише під час авіаперельотів. Ця функція допомагає заощаджувати заряд акумулятора, покращувати мережеве з’єднання та захищати особисті дані.

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