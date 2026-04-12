Для чого потрібна база на Місяці: несподіване пояснення експерта

Земля на тлі Місяця / © Associated Press

Постійна база на Місяці допоможе відпрацьовувати космічні технології для подальшого освоєння Сонячної системи, зокрема для польотів на Марс.

Про це повідомив незалежний експерт із питань космічної діяльності Андрій Колесник у коментарі телеканалу «Київ24».

«Місяць — ідеальне місце, оскільки до нього летіти всього декілька днів. На ньому можна будувати постійну станцію, на якій відпрацьовувати нові технології», — наголосив він.

За словами експерта, природний супутник Землі вигідний для створення тут постійної станції для далеких космічних польотів ще й тому, що з місячного реголіту, тобто шару піску та пилу, який вкриває поверхню, та замороженої води, яка є на Місяці, можна видобувати складники палива — кисень та водень.

«З іншого якраз кисень буде потрібен тим астронавтам, які будуть постійно працювати на поверхні Місяця», — додав Андрій Колесник.

Що відомо про історичну місію «Artemis 2»

Нагадаємо, місія NASA Artemis II з обльоту навколо Місяця завершилася успішним приводненням капсули з екіпажем із чотирьох астронавтів у Тихому океані.

Уперше за понад 50 років астронавти NASA, які беруть участь у місії Artemis II, покинули навколоземну орбіту. Під час обльоту Місяця астронавти вивчали супутник Землі і збирали дані про його рельєф і геологію.

NASA відправлятиме астронавтів Artemis на дедалі складніші місії для дослідження більшої частини Місяця з метою наукових відкриттів, отримання економічних вигод та для розвитку фундаменту для перших пілотованих місій на Марс.