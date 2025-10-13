Для чого потрібна маленька загадкова "дірочка" поруч із камерами iPhone

iPhone / © Apple Hub

Якщо уважно придивитися до задньої панелі iPhone, можна помітити невеликий, ледь помітний отвір, розташований поруч із камерами та спалахом. Ця загадкова деталь не є дефектом пристрою, а виконує важливу функцію: це додатковий мікрофон.

Про це пише SlashGear.

Сучасні моделі iPhone (починаючи з iPhone XS) оснащені цілою системою з чотирьох мікрофонів:

Два на нижній грані: для звичайних телефонних розмов. Один над екраном: для відеодзвінків і голосових команд. Один на задній панелі (той самий отвір): для запису спрямованого звуку під час зйомки.

Функція мікрофона на задній панелі

Мікрофон біля камери відіграє ключову роль у підвищенні якості аудіозапису: він ізолює навколишні шуми, роблячи звук чистим і чітким. Це особливо важливо під час зйомки відео на вулиці або в галасливих місцях. Крім того, на новіших моделях (починаючи з iPhone 16) він допомагає реалізувати функцію «Просторовий звук» для запису об’ємного відео.

Якщо ви помітили погіршення якості звуку під час відеозапису, перевірте, чи не заблокований цей крихітний отвір. Пил, сміття або чохол, що неправильно прилягає, можуть перекривати мікрофон і заважати його роботі. Акуратне очищення допоможе забезпечити найкращу якість звуку.

