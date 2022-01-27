"Для астронома це моторошно": австралійські науковці виявили дивний об’єкт у космосі, що "пульсує" кожні 18 хвилин

"Для астронома це моторошно": австралійські науковці виявили дивний об’єкт у космосі, що "пульсує" кожні 18 хвилин

За словами вчених, незвичайний об’єкт є неймовірно яскравим і має надзвичайно сильне магнітне поле.

Австралійські науковці виявили в космосі незвичний об’єкт, який кожні 18 хвилин протягом 60 секунд випромінює радіоенергію.

Про це пише BBC.

Дивний об’єкт вперше помітив студент Кертінського університету Тайрон О’Доерті за допомогою телескопа та іншої техніки власного виробництва. Хлопець працював у команді астрофізкині Наташі Херлі-Вокер з Кертінського університету Міжнародного центру радіоастрономічних досліджень.

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" [Випромінювання] з’являлося і зникало протягом кількох годин наших спостережень", — розповідає Херлі-Вокер.

Як зазначається, об’єкти, що періодично випромінюють енергію в космосі, фіксують досить часто. Проте це "пульсування" було надто дивним: воно триває протягом 60 секунд кожні 18 хвилин.

" Це було абсолютно несподівано. Для астронома це трохи моторошно, бо до цього не було знайдено жодного об’єкта в космосі, який би так поводився", — каже Херлі-Вокер.

Після тривалих досліджень і перевірок науковцям вдалося встановити, що об’єкт, який випромінює таке дивне стабільне "пульсування", перебуває на відстані приблизно 4000 світлових років від Землі. Він, за словами вчених, неймовірно яскравий і має надзвичайно сильне магнітне поле.

Астрофізики попередньо припускають, що це може бути нейтронна зірка або "білий карлик" — залишки зірки, що вже згоріла. Водночас жодна з гіпотез наразі не підтверджена.

Нагадаємо, в лабораторії реактивного руху NASA працюють над підготовкою місії на Венеру, де космічним апаратом доведеться "виживати" в умовах екстремальних температур і атмосферного тиску планети.

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