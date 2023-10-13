Для українських юристів відкриються нові можливості завдяки юридичному маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ"

Засновник та керівник цього сервісу, Андрій Приходько, вже оголосив, що юристи-користувачі отримають змогу надавати свої послуги клієнтам у оновленому кабінеті юриста.

"Тепер ми дозволимо встановлювати ціни на власні послуги. Деякі унікальні послуги можуть надавати лише декілька юристів серед тисяч. Ця можливість дозволить юристам заробляти більше", - наголосив Приходько.

Крім цього, Андрій Приходько розповів про відкриття нових офісів в Британії та Польщі.

"Ми вважаємо, що Польща і Англія - це одні з наших ключових ринків. В найближчому майбутньому ми розпочнемо надавати послуги для українців, які проживають за кордоном, та будемо виконувати їхні замовлення в Україні", - додав він під час зустрічі із провідними українськими юристами та науковцями.

Під час CONSULTANT MeetUp, що став важливим та корисним для юридичного бізнесу, обговорювалися різні ключові теми:

▪️ Як правильно продавати юридичні послуги, щоб збільшити доходи юридичних компаній?

▪️ Основні фішки маркетингу: тренди, хитрості та поширені помилки. Запрошений спікер поділився цінними кейсами та рекомендаціями щодо налаштування рекламних кампаній та підвищення впізнаваності бренду.

▪️ Впровадження сучасних технологій у юридичний бізнес: системи управління відносинами з клієнтами (CRM), телефонія, цифрові органайзери для юристів та цифрова валідація документів - що реально необхідно та як правильно впроваджувати?

Андрій Приходько також представив кілька цікавих нововведень на платформі "КОНСУЛЬТАНТ":

▪️ Можливість самостійно встановлювати ціни на юридичні послуги.

▪️ Створення власного профілю для залучення уваги потенційних клієнтів.

▪️ Формування рейтингу юристів.

Під час заходу також було представлено різні ініціативи нових та постійних партнерів юридичного маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ". Зокрема, Міжнародний благодійний фонд "Здоров'я українського народу" в рамках національного проєкту "#Врятуй Кінцівку" представив перспективи надання безкоштовної юридичної допомоги пораненим військовослужбовцям разом з "КОНСУЛЬТАНТ". Більше тисячі адвокатів допомагатимуть на волонтерській основі.

Заключною частиною події стало нагородження 10 найкращих юристів та адвокатів України. Сервіс підтримує політику чесного та прозорого рейтингу та надає об'єктивні результати роботи фахівців.

Приходько пояснює, що ідея створення юридичного маркетплейсу "КОНСУЛЬТАНТ" виникла під час розвитку та на основі принципів роботи відомої юридичної компанії "Приходько та партнери", яка є лідером серед юридичних компаній свого сектору.