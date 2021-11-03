Для входу в обліковий запис Google потрібен буде код із SMS: коли запрацює додатковий захист

Для входу в обліковий запис Google потрібен буде код із SMS: коли запрацює додатковий захист

До кінця року заплановано включити захист у 150 млн облікових записів.

Компанія Google до кінця 2021 року має намір автоматично активувати на всіх облікових записах двофакторну ідентифікацію для додаткового захисту користувачів.

Як повідомляє lifehacker, старт цієї процедури заплановано на 9 листопада.

До кінця року Google планує включити захист у 150 млн звичайних облікових записів і 2 млн творців контенту на YouTube.

Для того, щоб увійти у свій обліковий запис з нового пристрою, користувачеві потрібно буде ввести одноразовий код, надісланий йому в SMS або електронною поштою. У такий спосіб буде знижено ризик крадіжки даних та несанкціонованого доступу до облікового запису.

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Google уже почала розсилати електронні листи та повідомлення з пропозицією захистити свій обліковий запис самостійно. Про автоматичне переведення на двофакторний захист користувачі отримуватимуть повідомлення за 7 днів до його ввімкнення.

Нагадаємо, раніше соціальна мережа Facebook пояснила злив особистих даних понад 533 мільйонів своїх користувачів вилученням інформації з платформи до 2019 року, спростувавши хакерську атаку.

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