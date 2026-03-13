Дні на Землі стають довшими: вчені зафіксували рекордне уповільнення планети

Земля / © pixabay.com

Результати нового дослідження міжнародної групи вчених свідчать, що тривалість земної доби поступово збільшується, і нині цей процес відбувається швидше, ніж будь-коли щонайменше за останні 3,6 мільйона років.

Про це повідомило видання Iflscience.

У теорії один оберт Землі навколо власної осі триває 24 години. Насправді ж тривалість доби може трохи змінюватися. На це впливають гравітаційна взаємодія із Місяцем, а також процеси, що відбуваються в надрах планети, на її поверхні та в атмосфері. Наприклад, у липні та серпні 2025 року через близькість Місяця доба на Землі подовжилася більш ніж на одну мілісекунду.

Водночас дослідники звернули увагу на значно ширшу тенденцію. Танення льодовиків, спричинене потеплінням клімату, змінює розподіл маси на планеті. Коли багатовікові льоди тануть і вода розтікається океанами, вона переміщується ближче до екватора. Через це обертання Землі поступово сповільнюється, а доба стає довшою.

Учені порівнюють цей процес із рухом фігуриста: коли він розводить руки в сторони, швидкість обертання зменшується. Подібним чином маса води, що переміщується від полюсів до океанів, впливає на швидкість обертання планети.

Дослідники з Віденського університету та ETH Zurich проаналізували зміни тривалості доби від пізнього пліоцену до сьогодні. За їхніми підрахунками, нині день подовжується приблизно на 1,33 мілісекунди за століття. Основною причиною цього є підвищення рівня моря, спричинене таненням льодовикових щитів.

Науковці зазначають, що така швидкість змін не має аналогів щонайменше за останні 3,6 мільйона років. За їхніми оцінками, подальше потепління і танення льодовиків у XXI столітті можуть ще більше посилити цей ефект.

Хоча збільшення тривалості доби вимірюється лише мілісекундами і залишається непомітним для людини, воно може впливати на системи, що потребують надзвичайно точного часу. Йдеться, зокрема, про супутникову навігацію, космічні місії та фінансові мережі, де навіть мінімальні зміни в обертанні Землі можуть створювати технічні труднощі.

Нагадаємо, науковці фіксують прискорення глобального потепління: після 2013–2014 років температура на планеті почала зростати швидше, ніж у попередні десятиліття. Дослідники припускають, що серія рекордно спекотних років може бути не випадковістю.