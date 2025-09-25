ДНК аналіз викликав сенсацію: розкрито шокувальну таємницю батьків Тутанхамона

Тутанхамон / © pixabay.com

Життя і походження фараона Тутанхамона, попри його всесвітню популярність, ще довгий час залишалися однією з найбільших таємниць Стародавнього Єгипту. Цей юний володар зійшов на трон у віці дев’яти років і правив лише до 18, коли помер за нез’ясованих обставин.

Світову славу йому принесло відкриття майже неторканої гробниці у Долині царів археологом Говардом Картером у 1922 році. Усипальниця зберегла тисячі артефактів, включно із золотою посмертною маскою, які дали уявлення про велич і розкіш епохи 18-ї династії. Водночас питання про його походження та причини ранньої смерті залишалися без відповіді.

Застосування сучасних технологій дозволило вченим наблизитися до розгадки. Дослідження ДНК мумії встановило найближчих родичів фараона. Його батьком був Ехнатон, а матір’ю — рідна сестра фараона. Така практика була звичною серед правлячих родів Єгипту: шлюби між найближчими родичами розглядалися як спосіб підкреслити божественне походження династії та зберегти спадкову владу. Сам Тутанхамон, продовжуючи цю традицію, взяв за дружину свою зведену сестру Анхесенамон.

Водночас подібні союзи мали тяжкі наслідки. Комп’ютерна томографія та повторні дослідження мумії юного правителя підтвердили наявність у нього серйозних вроджених патологій. Серед них — клишоногість, розщеплення піднебіння та некроз тканин у ділянці лівої стопи. Через це він, ймовірно, мав труднощі з пересуванням і користувався палицею — кілька таких предметів археологи виявили у його гробниці.

Крім того, дослідження показали, що Тутанхамон неодноразово хворів на малярію. Поєднання важких інфекцій та спадкових захворювань виявилося непосильним для його організму. Саме ця сукупність факторів, за висновками науковців, найімовірніше призвела до передчасної смерті фараона у віці 18 років.

