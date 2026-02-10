ДНК людини могла адаптуватися до пожеж і вогню: нове дослідження

Вогонь / © Pexels

Вчені з Imperial College London вважають, що тривале використання вогню людиною могло вплинути на наш генетичний код. Регулярні опіки й небезпеки, пов’язані з полум’ям, нібито сформували у Homo sapiens унікальні адаптації, які відрізняють нас від інших приматів і ссавців.

Про це пише Popular Science.

Повідомляється, що людство історично взаємодіє з вогнем і вміло його контролює — це один із ключових технологічних проривів, який дозволив Homo sapiens поширитися по всій планеті. Проте постійне перебування поруч із вогнем принесло серйозні ризики опіків.

За словами Кадді, саме опіки є унікальною для людини травмою. Інші тварини уникають вогню, а людина навпаки активно його шукає: для обігріву, приготування їжі або технологічних потреб. Це означає, що більшість людей за життя неодноразово отримує опіки, і цей процес триває понад мільйон років.

Дослідники порівняли геноми людей і інших приматів. Виявилося, що у Homo sapiens є гени, які відповідають за:

швидке загоєння ран,

активацію імунної системи,

контроль запалення та загоєння тканин.

Ці адаптації допомагали виживати при численних незначних опіках ще до появи антибіотиків. Водночас вони створили певні «побічні ефекти»: за сильніших опіків організм людини більш схильний до інтенсивного запалення, утворення рубців та ускладнень, які можуть загрожувати життю.

«Наша робота показує, що природний відбір міг сприяти формуванню ознак, що підвищують виживання після повторюваних дрібних опіків», — пояснив Кадді.

Дослідження також дає уявлення про взаємодію культури та еволюції. Керування вогнем — культурний процес, який одночасно формував біологічні риси людини. Це відкриває нові перспективи для медицини: розуміння еволюційних адаптацій до опіків може допомогти розробити нові методи лікування та запобігання ускладненням.

«Ця теорія показує, що культура може стати фактором природного відбору, і вона є частиною історії того, що робить нас людьми», — додав Леруа.

