Дата публікації
Категорія
Наука та IT
Кількість переглядів
201
Час на прочитання
2 хв

ДНК показала, як саме сучасні люди схрещувалися з неандертальцями

Найчастіше пари формувалися між жінками Homo sapiens і чоловіками-неандертальцями.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Неандертальці

Неандертальці / © Daily Mail

Новий генетичний аналіз проливає світло на те, як саме відбувалися контакти між неандертальцями та ранніми сучасними людьми. Дослідження свідчить: найчастіше пари формувалися між жінками Homo sapiens і чоловіками-неандертальцями.

Про це повідомило видання The Independent.

Автори дослыдження проаналізували давні геноми і звернули увагу на особливий розподіл неандертальської ДНК у сучасних людей. Відомо, що більшість населення поза межами Африки на південь від Сахари має невеликий відсоток неандертальських генів, «які можуть допомогти нам боротися з деякими хворобами та зробити нас більш сприйнятливими до інших».

Втім, вчених давно дивувало інше: на Х-хромосомі сучасної людини виявлено значно менше неандертальської ДНК, ніж на інших хромосомах. Спершу це пояснювали природним відбором — мовляв, певні гени могли бути шкідливими і поступово зникли.

Команда генетика Александера Платта з Університету Пенсільванії підійшла до питання інакше. Дослідники порівняли геном неандертальця та фрагменти людської ДНК, що змішалися приблизно 250 тисяч років тому. Вони виявили «дзеркальну» картину: у неандертальців на Х-хромосомі простежується більший внесок людської ДНК — саме там, де в сучасних людей бракує неандертальського спадку.

Найімовірніше пояснення пов’язане з механізмом успадкування статевих хромосом. Жінки мають дві Х-хромосоми, чоловіки — одну Х і одну Y. У середньому дві третини Х-хромосом у популяції передаються від матерів. Якщо частіше відбувалися союзи між жінками Homo sapiens і чоловіками-неандертальцями, саме такий генетичний слід і мав залишитися.

Експерт з популяційної генетики Сіньцзюнь Чжан з Мічиганського університету зауважив, що остаточно відтворити характер цих контактів неможливо. За його словами, ми не можемо «подорожувати в часі», щоб з’ясувати, чи були ці зустрічі добровільними, мирними або ж конфліктними.

Незалежний дослідник еволюційної геноміки Джошуа Акі з Принстонського університету назвав роботу важливим кроком у розумінні давньої взаємодії видів. Водночас автори не виключають альтернативних пояснень — наприклад, що потомство від союзів жінок-неандертальців і чоловіків Homo sapiens могло мати нижчу життєздатність.

Нагадаємо, в Патагонії палеонтологи виявили майже повний скелет крихітного динозавра віком близько 90 мільйонів років, який у дорослому віці важив менш як кілограм.

