Дно Коралового моря приховувало сотні невідомих істот: що показала експедиція біля Австралії

Новий вид скатів / © CSIRO

У Кораловому морі дослідники зафіксували понад 110 раніше невідомих глибоководних істот, і остаточна кількість нових видів може перевищити 200. Відкриття зробили під час експедиції на науково-дослідному судні Investigator.

Про це повідомило видання The Independent.

Йдеться про Морський парк Коралового моря — акваторію у південній частині Тихого океану поблизу північно-східного узбережжя Австралії. Ця територія охоплює майже мільйон квадратних кілометрів і вважається переважно недослідженою. Експедиція відбулася наприкінці минулого року, а спостереження проводили на глибинах від 2000 до 3000 метрів.

Під час занурень вчені за допомогою глибоководної буксируваної камери зафіксували різноманіття морських організмів. Серед них — рідкісна піщана тигрова акула (Odontaspis ferox), яку описують як глибоководного родича сірої акули-няньки (Carcharias taurus).

Новий вид глибоководної котячої акули / © CSIRO

За словами директора Національного морського фонду CSIRO Тоні Моата, ці результати доповнюють перелік відкриттів, зроблених під час попередніх експедицій Investigator, і мають значення для збереження морського біорізноманіття Австралії.

Під час експедиції також зібрали зразки для генетичних досліджень. Частину з них раніше не секвенували. Вчені планують порівняти ДНК нових організмів із генетичними матеріалами вже відомих видів, щоб визначити їхні зв’язки.

Ідентифікацію багатьох істот провели під час серії спеціалізованих семінарів, організованих в Австралії. Участь у них взяли фахівці з різних наукових установ. Серед уже підтверджених відкриттів — нові види скатів і глибоководна котяча акула.

За словами головного наукового співробітника CSIRO Вілла Вайта, під час цих семінарів, які називають одними з найбільших таксономічних заходів з морської фауни в історії країни, також виявили нові для науки види крихких зірок, актиній, губок і крабів.

Зібрані під час експедиції матеріали передали до національних наукових колекцій, зокрема до Австралійської національної колекції риб CSIRO та державних музеїв. Як зазначають дослідники, ці зразки використовуватимуть для подальших досліджень морського біорізноманіття.

