До 2030 року ШІ здатен витіснити до половини працівників великих компаній: подробиці

Ключовий вплив ШІ, ймовірно, полягає не в заміні людських навичок, а в їхньому посиленні.

До 2030 року майже 41% компаній по всьому світу планують скоротити чисельність персоналу. Це пов'язано з автоматизацією завдань за допомогою ШІ.

Про це стало відомо з дослідження Всесвітнього економічного форуму (WEF), передає CNN.

Опитування також показало, що 77% компаній планують перенавчати своїх нинішніх співробітників протягом 5 років для ефективного використання технологій. Проте, WEF цього року не зазначив, що ШІ "позитивно позначиться" на кількості робочих місць, на відміну від попереднього року.

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Фахівці WEF стверджують, що попит на фахівців зі знанням штучного інтелекту продовжує зростати: 70 відсотків компаній шукають працівників для розроблення ШІ-інструментів, а 62% – фахівців для ефективної взаємодії з технологіями.

Опитані роботодавці зазначили, що, скоріше за все, найближчими роками кількість працівників поштових служб, виконавчих секретарів та спеціалістів із розрахунку заробітної плати скоротиться через новітні технології. Також вони висловили побоювання щодо графічних дизайнерів і юрисконсультів.

Нагадаємо, ШІ вперше намалював автопортрет, показавши, який, на його думку, він має вигляд.

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