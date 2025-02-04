До 2050 року пиво може втратити свій звичний смак: вчені назвали причину

Вчені попереджають, що глобальне потепління може вплинути на смак і якість пива. Основна причина – зміни клімату, які негативно позначаються на вирощуванні хмелю, ключового інгредієнта пива.

Про це пише ВВС.

Хміль надає напою характерний аромат і гіркоту. Однак його якість залежить від стабільних погодних умов. Через підвищення температур і скорочення кількості опадів урожайність хмелю вже знизилася на 20% з 1970-х років. Дослідники прогнозують, що до 2050 року вміст альфа-кислот, які відповідають за гіркоту пива, може впасти ще на 31%, а врожайність – на 18%.

Проблема особливо актуальна для Німеччини, Чехії та Словенії, які вирощують близько 90% європейського хмелю. Маленькі крафтові броварні, що використовують особливі сорти хмелю для створення унікальних смакових профілів, постраждають найбільше.

Рішенням можуть стати адаптаційні стратегії: виведення нових стійких сортів хмелю, використання зон з оптимальним рівнем ґрунтових вод, встановлення іригаційних систем. У США, наприклад, фермери вже впроваджують методи зменшення ерозії ґрунтів та більш ефективного використання ресурсів.

Деякі броварні змінюють рецептуру пива, експериментуючи з різними сортами хмелю. Це допомагає підтримувати стабільну якість напою, хоча може призвести до незначних змін смаку.

Попри виклики, експерти налаштовані оптимістично. Вони вірять, що пивоварна галузь зможе адаптуватися до змін клімату, використовуючи сучасні технології та нові підходи до вирощування сировини. Людство навряд чи залишиться без улюбленого напою, але його смак може еволюціонувати у відповідь на глобальні зміни.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли потрібно припиняти пити пиво: від певного віку цей напій не лікує, а калічить.

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